Ấm áp "Xuân tình nguyện"

Nhằm chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân xã Trừ Văn Thố và xã Bàu Bàng, TPHCM.

Sáng 25-1, Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trừ Văn Thố và xã Bàu Bàng.

Tại chương trình, 200 người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, tầm soát các bệnh lý nội khoa, khám mắt, siêu âm bụng tổng quát, xét nghiệm đường huyết, men gan, mỡ máu.

Bên cạnh đó, người dân còn được tư vấn về dinh dưỡng, chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, hướng dẫn cách phòng ngừa và theo dõi các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã kê toa và cấp phát thuốc miễn phí, giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già khuyết tật, người già bệnh mãn tính và các gia đình chính sách tại hai xã Trừ Văn Thố và Bàu Bàng.

