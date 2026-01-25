Ấm áp "Xuân tình nguyện"

Sức sống cơ sở

Nhằm chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân xã Trừ Văn Thố và xã Bàu Bàng, TPHCM.

Sáng 25-1, Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trừ Văn Thố và xã Bàu Bàng.

khám bệnh BB 3.JPG
Chương trình "Xuân tình nguyện" tại xã Bàu Bàng

Tại chương trình, 200 người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, tầm soát các bệnh lý nội khoa, khám mắt, siêu âm bụng tổng quát, xét nghiệm đường huyết, men gan, mỡ máu.

Bên cạnh đó, người dân còn được tư vấn về dinh dưỡng, chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, hướng dẫn cách phòng ngừa và theo dõi các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã kê toa và cấp phát thuốc miễn phí, giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe.

khám bệnh BB 5.JPG
khám bệnh BB 2.JPG
Người dân được bác sĩ tận tình tư vấn, khám bệnh

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già khuyết tật, người già bệnh mãn tính và các gia đình chính sách tại hai xã Trừ Văn Thố và Bàu Bàng.

khám bệnh BB 4.JPG
200 phần quà được trao tận tay bà con 2 xã Bàu Bàng, Trừ Văn Thố
TÂM TRANG

