Khai thác thế mạnh ẩm thực, tạo sức bật cho du lịch

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, di tích lịch sử, sự độc đáo, hấp dẫn của ẩm thực tại điểm đến cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển.

Ẩm thực gắn với điểm đến

Anh Đặng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành chuỗi hệ thống Nhà hàng hải sản tươi sống Nori (phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa, TPHCM) cho biết, năm 2017 anh thành lập “nhà hàng hải sản đối chứng” mang thương hiệu Nori để chứng minh chất lượng tươi ngon của hải sản phục vụ người dân địa phương, khách du lịch. Nghĩa là khách du lịch có thể chọn và bắt hải sản còn tươi sống ngay từ khu vực bể chứa để yêu cầu đầu bếp chế biến món ăn tại nhà hàng mà không cần phải sử dụng thực phẩm cấp đông.

Đầu bếp Yan Can Cook tham quan, trải nghiệm tại nhà hàng hải sản tươi sống Nori (phường Vũng Tàu, TPHCM), cuối năm 2025

Đến nay, Nori Food đã có 3 chuỗi nhà hàng và trở thành thương hiệu nhà hàng hải sản quen thuộc, nổi tiếng tại phía Đông TPHCM… Từ đó, Nori Food không chỉ được nhiều người dân địa phương biết đến, chọn làm địa điểm thưởng thức ẩm thực mà còn được khách du lịch chọn làm nơi trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực mỗi lần đến Vũng Tàu. “Đi biển, thường người ta nghĩ ngay tới việc thưởng thức hải sản. Vì vậy, ẩm thực phải gắn liền với điểm đến. Hải sản phải tươi ngon thì khách mới quay lại”, anh Quyền khẳng định.

Câu chuyện của anh Quyền và chuỗi nhà hàng hải sản Nori chỉ là một ví dụ trong số hàng ngàn câu chuyện mà người dân địa phương các xã, phường ven biển phía Đông TPHCM đang khai thác ẩm thực để phát triển du lịch. Hải sản từ các vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo, Phước Hải, Bình Châu… sau khi đánh bắt được các nhà hàng, quán ăn thu mua về, sơ chế và phục vụ ngay cho khách. Từ hải sản, vô vàn những món ăn tươi ngon được chế biến để khách du lịch thưởng thức tại chỗ. Chính vì vậy, rất nhiều quán ăn, nhà hàng hải sản nổi tiếng ở vùng biển phía Đông TPHCM luôn chật nêm khách du lịch mỗi dịp cuối tuần, lễ tết.

Chị Ngô Thị Thu Trang (du khách đến từ Hà Nội) cho hay: “Tôi quay lại Vũng Tàu vì ngoài biển đẹp, khí hậu tuyệt vời còn vì hải sản ở đây rất tươi và ngon. Tôi nghĩ, ẩm thực đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình, trong điểm đến. Không ai quay lại một nơi mà thiếu điểm vui chơi, nền ẩm thực nghèo nàn, không có gì để thưởng thức, khám phá”.

Không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm vị giác khác biệt, độc đáo ở những vùng đất đi qua, du lịch ẩm thực còn là cách để mỗi người cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lối sống của người dân địa phương. Ngoài các nhà hàng, quán ăn cắm rễ trên địa bàn, thời gian gần đây, ở phía Đông TPHCM thường xuyên tổ chức các lễ hội ẩm thực thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, thưởng thức và trải nghiệm các món ăn ngon.

Biến ẩm thực thành lợi thế

Trong chuyến thăm và tham gia lễ hội ẩm thực “Mỹ vị sóng ngàn” tổ chức tại phường Vũng Tàu (cuối năm 2025), vua đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Yan - Yan Can Cook, đã khẳng định: “Khi mọi người đặt chân đến một quốc gia, điều họ tìm kiếm đầu tiên là ẩm thực. Những món ăn đưa mọi người lại gần nhau hơn, kết nối con người. Ẩm thực không có rào cản về nội địa hay quốc tế”. Đầu bếp Yan Can Cook cũng cho biết thêm, ông yêu các món ăn Việt Nam như bánh mì, rau củ và hải sản vì chúng khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. “Món ăn Việt Nam rất tươi ngon, từ nông trại tới bàn ăn. Đặc biệt là những loại hải sản ở đây, chúng tươi ngon từ biển cả. Bất cứ nơi nào bạn đi, từ Hồng Công, Đài Loan, Australia, Mỹ, Canada, Anh... đều có nhà hàng Việt Nam. Ẩm thực Việt đã nổi tiếng và sẽ tiếp tục phổ biến hơn nữa thông qua du lịch”.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, du lịch ẩm thực tập trung vào trải nghiệm, thưởng thức các món đặc sản của một vùng miền để khám phá văn hóa bản địa đang dần trở thành xu hướng được du khách ưu tiên lựa chọn. Vì vậy, các lễ hội ẩm thực được tổ chức ở phía Đông TPHCM thời gian gần đây là để du khách tham quan, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của địa phương và quảng bá ra thế giới, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Các công ty du lịch, lữ hành thừa nhận, phía Đông TPHCM có rất nhiều đặc sản địa phương như: bánh khọt Vũng Tàu (đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập là một trong 10 món ăn Việt Nam theo bộ tiêu chí xác lập “Giá trị ẩm thực châu Á”), bánh hỏi Long Điền, gỏi cá trích, mắm nhum Côn Đảo, mắm bằm Hòa Long, hàu Long Sơn... Đây chính là thứ kết nối du lịch, giúp du lịch phía Đông TPHCM ngày càng thu hút khách. Khu vực này cũng từng thành công trong việc thu hút khách du lịch qua các sự kiện ẩm thực như Festival Ẩm thực thế giới (năm 2010), Hội chợ ẩm thực - Festival Biển (2006), Liên hoan ẩm thực (2009 và 2011)... và hàng loạt các lễ hội ẩm thực từ năm 2012 đến nay.

QUANG VŨ