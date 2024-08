Ấn Độ sẵn sàng đối phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ

Ấn Độ nâng cao cảnh giác đối với hành khách tại sân bay. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo đó, ngày 19-8, giới chức Ấn Độ đã thông báo tới các bộ phận chức năng tại các sân bay, cảng và biên giới với Bangladesh và Pakistan nhằm nâng cao cảnh giác đối với những hành khách quốc tế nhập cảnh có biểu hiện triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ. Một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… cũng triển khai nhiều biện pháp phòng dịch chặt chẽ.

Theo tờ The Hindu, Bộ Y tế Ấn Độ đã chọn 3 bệnh viện Ram Manohar Lohia, Safdarjung và Lady Hardinge do nhà nước quản lý có cơ sở tại Delhi để cách ly, quản lý và điều trị bệnh nhân có xét nghiệm dương tính. Ngoài ra, giới chức nước này yêu cầu tất cả các bang duy trì tình trạng sẵn sàng tại các bệnh viện trong việc xử lý các trường hợp nhiễm bệnh.

Trước đó ngày 18-8, Bộ Y tế Ấn Độ đã ra lệnh cho các quan chức đảm bảo mạng lưới phòng xét nghiệm sẵn sàng chẩn đoán sớm căn bệnh này. Hiện tại, 32 phòng xét nghiệm trong cả nước được trang bị để xét nghiệm. Ít nhất 30 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở Ấn Độ. Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ cuối cùng được phát hiện vào tháng 3 năm nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế do mức độ phổ biến và lây lan của bệnh này trên nhiều vùng của châu Phi. Trước đó, WHO cho biết đã có 99.176 trường hợp và 208 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo tại 116 quốc gia kể từ năm 2022.

HẠNH CHI