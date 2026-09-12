Áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm 12-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng 12-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc - 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng nay đến 4 giờ ngày 13-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ. Rạng sáng 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc - 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển TP Huế - TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ sáng 13-9 đến sáng 14-9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 4 giờ ngày 14-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đà Nẵng mưa lớn suốt đêm, cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở đất Tại TP Đà Nẵng, mưa rào, mưa to đến rất to liên tục suốt đêm qua. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, tổng lượng mưa ghi nhận từ 1 giờ ngày 11-9 đến 1 giờ ngày 12-9 phổ biến 50-120mm; riêng khu vực Bà Nà đạt 179,8mm, Tam Kỳ 151,8mm, Trà Kót 149,2mm. Dự báo từ sáng sớm nay đến sáng sớm 14-9, khu vực đất liền TP Đà Nẵng tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa với cường suất trên 100mm/3 giờ. Từ ngày 14-9, lượng mưa có xu hướng giảm dần. Bản đồ dự báo mưa 24 giờ tới trên đất liền TP Đà Nẵng (không bao gồm đặc khu Hoàng Sa) Cơ quan chức năng phát cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao và cao tại hàng loạt địa bàn. Ở khu vực miền núi, đường đèo, trọng điểm là xã Bà Nà (các đường vào khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ); phường Hải Vân (taluy đường đèo Hải Vân - quốc lộ 1A, cao tốc La Sơn - Túy Loan); phường Sơn Trà (sườn núi khu vực bán đảo Sơn Trà, tuyến đường Hoàng Sa). Tại các xã vùng ven, có Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Thành, Tây Giang, Nam Giang. Tại khu vực đô thị và hạ lưu, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp thuộc phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Vang.

PHÚC VĂN - NGUYÊN KHÔI