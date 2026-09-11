Xây dựng mạng lưới tích hợp hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển thần kinh

Ngày 11-9, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TPHCM diễn ra hội thảo khoa học quốc gia lần 5 về rối loạn phát triển với chủ đề “Xây dựng mạng lưới tích hợp trong phát hiện sớm, đánh giá và can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh”.

Các báo cáo viên chính trình bày các nghiên cứu trong hội thảo. Ảnh: DIỆU HIỀN

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam cho biết, theo một báo cáo toàn cầu năm 2023 của UNICEF, tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần của trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm cả trẻ nhỏ và thanh thiếu niên tại nhiều nước trên thế giới ngày càng gia tăng, trung bình ước tính là 7,2% mỗi năm.

TS Lê Hoàng Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TPHCM đánh giá, rối loạn phát triển thần kinh có biểu hiện đa dạng, cơ chế phức tạp và ảnh hưởng lâu dài đến quá trình phát triển của trẻ. Các khó khăn có thể tác động đến giao tiếp, học tập, hành vi, quan hệ xã hội và khả năng thích ứng. Vì vậy, cần tiếp cận toàn diện, từ phát hiện sớm, đánh giá, can thiệp, theo dõi tiến triển đến hỗ trợ gia đình và tăng cường sự tham gia xã hội của trẻ.

Nhiều nhà nghiên cứu khoa học trẻ và sinh viên tham dự hội thảo. Ảnh: DIỆU HIỀN

PGS-TS Trần Thị Lệ Thu, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, kỳ vọng hội thảo sẽ kết nối các nhà khoa học, nhà thực hành và các cơ quan, đơn vị để chia sẻ nguồn lực, trách nhiệm, hình thành những hợp tác cụ thể. Qua đó, góp phần phát triển hệ thống phát hiện sớm, đánh giá, can thiệp và hỗ trợ người có rối loạn phát triển thần kinh theo hướng khoa học, liên ngành, toàn diện và bền vững.

TÔ DIỆU HIỀN