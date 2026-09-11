Quảng Ngãi: Bộ đội biên phòng giúp dân thu hoạch lúa ngập úng

Ngày 11-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) cùng lực lượng dân quân xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập do mưa lớn.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa Hè - Thu trên địa bàn xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi bị ngã rạp, ngập sâu trong nước. Trong đó gần 3ha lúa bị ảnh hưởng nặng.

Đáng lo ngại, phần lớn diện tích lúa vẫn còn xanh, dự kiến khoảng 10 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch. Do thân lúa bị ngã đổ, nằm sát mặt ruộng và ngập trong nước, nguy cơ lúa bị thối, mọc mầm rất cao

Trên các cánh đồng ở thôn Ba La và thôn Phú Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, gần 30 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cùng lực lượng dân quân xã An Phú đã thu hoạch, vận chuyển lúa giúp người dân. Lực lượng tập trung hỗ trợ những hộ neo đơn, người cao tuổi, gia đình gặp khó khăn.

Tranh thủ nắng lên, các chiến sĩ ra đồng thu hoạch lúa. Ảnh: VĂN ĐẠO

Lực lượng dân quân xã An Phú thu hoạch lúa giúp dân. Ảnh: VĂN ĐẠO

Các chiến sĩ đưa lúa lên những tấm bạc lớn để vận chuyển vào nhà. Ảnh: VĂN ĐẠO

Lực lượng tập trung hỗ trợ những hộ neo đơn, người cao tuổi, gia đình gặp khó khăn. Ảnh: VĂN ĐẠO

NGUYỄN TRANG - VĂN ĐẠO