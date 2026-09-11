Đã chi trả chế độ theo Nghị định 178 cho hơn 117.000 người

Qua rà soát kết quả thực hiện chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Bộ Nội vụ nhận thấy số lượng chưa thực hiện đúng quy định chỉ chiếm 0,3% và chủ yếu xảy ra ở khâu tổ chức thực hiện.

Chiều 11-9, tại buổi họp báo, đại diện Vụ Tổ chức biên chế đã có thông tin bước đầu liên quan việc Bộ Nội vụ có văn bản gửi tới các bộ, ngành, địa phương rà soát kết quả giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã thực hiện tương đối tốt chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ông Vũ Hải Nam, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của kiểm toán không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ cho thấy, tỷ lệ này khoảng 0,3%. Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, những trường hợp cụ thể cần được đánh giá, xem xét đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của từng bộ, ngành, địa phương.

Về hướng xử lý đối với những trường hợp chi trả không đúng theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, ông Vũ Hải Nam cho biết, các cơ quan phải xác định rõ từng trường hợp có sai sót. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm cần khắc phục thì phải xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Ông Vũ Hải Nam cho biết, trường hợp qua rà soát xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản chế độ đã chi trả. Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách đã áp dụng nhưng vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, trách nhiệm xem xét thuộc về từng bộ, ngành, địa phương.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế phát biểu tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lãnh đạo Vụ Tổ chức biên chế cũng khẳng định, sau khi nhận được báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp đầy đủ từng nội dung, báo cáo Chính phủ và Trung ương để xem xét, xử lý. “Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP là chính sách rất nhân văn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo nên sự ổn định tư tưởng và thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ông Vũ Hải Nam khẳng định.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin thêm, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng lớn, chưa có trong tiền lệ, thực hiện rất quyết liệt, thời gian rất gấp, yêu cầu rất chỉn chu, căn cơ. Trong thực thi sẽ có những vấn đề về trách nhiệm, cách làm, nhận thức, cách hiểu, vận hành và có nơi, có chỗ, chưa đúng nên xảy ra những sai sót như kiểm toán đã chỉ ra. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng khẳng định, những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Tinh thần là xử lý nghiêm sau khi rà soát, không để thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước.

Theo kết quả kiểm toán được công bố vào cuối tháng 7, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số trường hợp được cho nghỉ việc và hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP chưa phù hợp với quy định. Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người. Số liệu từ Kho bạc Nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2025, hệ thống đã chi trả 163.482 tỷ đồng cho hơn 117.000 người thuộc diện nghỉ theo chế độ của Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

ĐỖ TRUNG