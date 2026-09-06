Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào tuần sau

Các chuyên gia khí tượng nhận định, tuần sau, Biển Đông có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Nam có mưa dông mạnh trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 11 hoặc 12-9, trên Biển Đông có thể xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Nếu điều kiện thuận lợi, hệ thống này có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới còn có độ bất định cao. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến này.

Hình ảnh mây vệ tinh hồng ngoại lúc 10 giờ ngày 6-9 tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Nguồn: Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 12-9, thời tiết trên biển sẽ có diễn biến xấu tại khu vực biển phía Nam.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, từ ngày 6 đến 8-9, gió Tây Nam trên các vùng biển phía Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 1,5-3m.

Vùng biển TPHCM có mưa dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Khu vực Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 0,5-1,75m.

Bản đồ phân tích áp suất mặt đất và trường gió 10m lúc 13 giờ ngày 6-9. Nguồn: Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng, trung bình nhiều năm trong tháng 9, Biển Đông có 2,4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động và 1,2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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