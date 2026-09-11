Xã hội

Luật Phát triển đô thị: Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

SGGPO

Ngày 10-9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, trong đó có Luật Phát triển đô thị. 

Theo luật Phát triển đô thị, HĐND và UBND thành phố (và khu kinh tế đặc biệt) được trao thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, chế độ công vụ và chính sách thu nhập; cho phép thí điểm các cơ chế, chính sách mới, vượt trội chưa có trong quy định của pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Luật quy định lập quy hoạch tổng thể thành phố tích hợp; quản lý, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao; đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với mạng lưới đường sắt địa phương.

Về phát triển hạ tầng, logistics và kinh tế biển, luật quy định việc xây dựng hạ tầng giao thông sạch, giảm phát thải, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; thành lập và vận hành khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu cảng mở; Trung tâm Tài chính quốc tế và đặc biệt là quy định cơ chế thúc đẩy kinh tế biển và phát triển các dự án khu đô thị lấn biển.

Luật cũng ban hành danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ thương mại. Áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội về thuế, tiền thuê đất, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới.

Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24-8-2026 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026. Riêng quy định tại Khoản 4 Điều 7 có hiệu lực sớm hơn, từ ngày 1-9-2026, cho phép TPHCM bắt đầu thực hiện việc xây dựng, ban hành văn bản thi hành luật ngay sau khi luật được thông qua.

Các chính sách ưu đãi thuế (quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 39; khoản 3, khoản 4 Điều 48; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 52) được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

>>> Toàn văn Luật Phát triển đô thị

Tin liên quan
ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Luật Phát triển đô thị Không gian ngầm TOD Kinh tế biển Sandbox Khu kinh tế Giao thông công cộng Quy hoạch tổng thể Thương mại tự do

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn