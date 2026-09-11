Luật Phát triển đô thị: Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 10-9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, trong đó có Luật Phát triển đô thị.

Theo luật Phát triển đô thị, HĐND và UBND thành phố (và khu kinh tế đặc biệt) được trao thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, chế độ công vụ và chính sách thu nhập; cho phép thí điểm các cơ chế, chính sách mới, vượt trội chưa có trong quy định của pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Luật quy định lập quy hoạch tổng thể thành phố tích hợp; quản lý, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao; đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với mạng lưới đường sắt địa phương.

Về phát triển hạ tầng, logistics và kinh tế biển, luật quy định việc xây dựng hạ tầng giao thông sạch, giảm phát thải, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; thành lập và vận hành khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu cảng mở; Trung tâm Tài chính quốc tế và đặc biệt là quy định cơ chế thúc đẩy kinh tế biển và phát triển các dự án khu đô thị lấn biển.

Luật cũng ban hành danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ thương mại. Áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội về thuế, tiền thuê đất, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới.

Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24-8-2026 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026. Riêng quy định tại Khoản 4 Điều 7 có hiệu lực sớm hơn, từ ngày 1-9-2026, cho phép TPHCM bắt đầu thực hiện việc xây dựng, ban hành văn bản thi hành luật ngay sau khi luật được thông qua. Các chính sách ưu đãi thuế (quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 39; khoản 3, khoản 4 Điều 48; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 52) được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

>>> Toàn văn Luật Phát triển đô thị

ANH PHƯƠNG