Trao cơ hội, nguồn lực để thanh niên TPHCM rèn luyện, cống hiến

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát huy nguồn lực thanh niên xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội, hội viên, thanh niên TPHCM trong nhiệm kỳ qua; đồng thời định hướng một số vấn đề trọng tâm để Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể, tổ chức Hội cần thực hiện sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên; lấy thanh niên làm chủ thể, làm trọng tâm và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo để đánh giá sự chuyển biến hiệu quả về công tác Hội và phong trào thanh niên. Hội LHTN Việt Nam TPHCM cần tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu phát huy nguồn lực thanh niên xây dựng địa phương, thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hội LHTN Việt Nam TPHCM cần tiếp tục đổi mới phong trào tình nguyện theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể của thành phố, của xã hội; tập trung vào những giải pháp để thực hiện 4 nhóm vấn đề lớn do đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho TPHCM tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục xây dựng mạng lưới Hội thật sự gắn bó với thanh niên. Qua đó kết nối, tập hợp thanh niên đa dạng; chú trọng thanh niên ở các nhóm ngành nghề mới, những nhóm ngành nghề có tính động lực của thành phố và vấn đề thanh niên trên không gian mạng; quan tâm sâu sắc đến thanh niên dân tộc, tôn giáo, nữ thanh niên, công dân trẻ, trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ; phối hợp ban hành những cơ chế để quan tâm nhiều hơn nữa nhóm thanh niên yếu thế.

“Thành phố luôn xác định thanh niên là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM. Niềm tin yêu đó không chỉ thể hiện ở việc chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên, mà quan trọng hơn là trao cơ hội, chủ trương, chính sách, nguồn lực để thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ và có môi trường để rèn luyện, cống hiến”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thiết thực chăm lo, đồng hành cùng thanh niên

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa mới tập trung xây dựng tổ chức Hội gần với thanh niên và chăm lo thiết thực hơn cho thanh niên; đối thoại thường xuyên và theo dõi việc giải quyết những nhu cầu đã được tiếp nhận; tổ chức phong trào phải có sản phẩm cụ thể và duy trì được hiệu quả; làm tốt vai trò đại diện tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị tiếp tục bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh cho thanh niên thành phố mang tên Bác. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cần gắn với việc làm cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, chấp hành pháp luật, phục vụ cộng đồng… giúp thanh niên có lý tưởng, sống trách nhiệm, trung thực, nghĩa tình và có ý chí vươn lên.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM tiếp tục tạo điều kiện để thanh niên tham gia các mạng lưới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện quốc tế, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng hợp tác và hiểu biết văn hóa.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại đại hội đã ra mắt 88 đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X trao tặng 100 triệu đồng chăm lo bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, tiếp thêm niềm tin, động lực, sự sẻ chia đến các em và gia đình. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X trao kinh phí chăm lo bệnh nhi ung thư. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

>>> Một số hình ảnh tại đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Các tiết mục tại đại hội

Tri ân các đồng chí không tiếp tục tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa mới

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