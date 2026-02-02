ASUS thúc đẩy hợp tác chiến lược tại Hội nghị Đối tác ASUS APAC 2026

Sự kiện quy tụ hơn 215 đối tác chiến lược cùng các đối tác công nghệ hàng đầu, bao gồm Intel và Microsoft, nhằm cùng định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo và củng cố vị thế tiên phong công nghệ của ASUS trong khu vực.

Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á – Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện

ASUS vừa chính thức khép lại Hội nghị Đối tác ASUS Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) 2026 được tổ chức tại Sydney (Úc) với chủ đề “EVOLVE”. Tham dự hội nghị có 14 đối tác đại lý chiến lược của ASUS đến từ Việt Nam, bao gồm: Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Phong Vũ... là những đối tác đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng và tăng trưởng dài hạn của hãng tại thị trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, ASUS đã chia sẻ những tham vọng táo bạo cho năm 2026, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường chiến lược hợp tác đa kênh với các đối tác và nâng cao vị thế thị trường trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hãng đặt ra mục tiêu trọng tâm đạt 30% thị phần laptop tiêu dùng, thông qua việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tối ưu danh mục sản phẩm và chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á – Thái Bình Dương (Khối Kinh doanh Tiêu dùng) chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ASUS cùng các đối tác cam kết đồng bộ mục tiêu chuyển đổi số với chiến lược bán hàng đa kênh mạnh mẽ. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi chủ động thích ứng trước thách thức, đồng thời kiến tạo một thị trường nơi đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực”.

Riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, ASUS đã đẩy mạnh phối hợp cùng các đối tác chiến lược để triển khai các khu vực trải nghiệm và trưng bày sản phẩm demo tại hơn 197 cửa hàng đại lý trên toàn quốc, và dự kiến tiếp tục mở rộng chiến lược này trong năm 2026. Song song đó, 2025 cũng là một cột mốc quan trọng khi hãng trở thành thương hiệu laptop đầu tiên tại Việt Nam triển khai các không gian trải nghiệm chuyên biệt như ASUS AI Innovation Hub, ROG Exclusive Store và ASUS Exclusive Store. Thông qua mô hình hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương, các không gian này nhằm mang đến trải nghiệm công nghệ nhất quán và cao cấp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

KIM THANH