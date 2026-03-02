Di Động Việt thêm cửa hàng ở số 3 Phan Đăng Lưu

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt đã khai trương cửa hàng mới tại số 3 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định, TPHCM), thể hiện nỗ lực không ngừng của hệ thống bán lẻ này nhằm tối ưu hóa không gian trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khách hàng mua sản phẩm di động tại cửa hàng số 3 Phan Đăng Lưu

Trong dịp khai trương, khách hàng quan tâm đến các nhóm thiết bị công nghệ và Di Động Việt đã dành nhiều chương trình ưu đãi nhân dịp này. Như Samsung Galaxy A07 chỉ từ 3,09 triệu đồng hay Galaxy A17 cũng về giá từ 4,79 triệu đồng. Phân khúc cao cấp cũng được khách hàng tranh thủ chốt đơn khi iPhone 17 Pro, Pro Max chỉ từ 33,29 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt vẫn đồng thời áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước để khách hàng dễ dàng cân đối tài chính. Song song đó, khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” còn được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, quy trình thu máy cũ chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt so với thị trường.

Tại cửa hàng này cũng diễn ra chương trình đặt trước Samsung Galaxy S26 series với tổng ưu đãi lên đến 16 triệu đồng, đây được xem là cơ hội để các tín đồ công nghệ, đặc biệt là Sam fan, dễ dàng nâng cấp thiết bị với mức chi phí tối ưu.

Đáng chú ý, các sản phẩm gia dụng Bear cũng là điểm nhấn, thu hút đông đảo khách hàng. Là đơn vị tiên phong vận hành brandshop Bear tại Việt Nam, Di Động Việt giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm trực tiếp các thiết bị gia dụng tiện ích với mức giá tốt so với thị trường...

BÌNH LÂM