Đời sống công nghệ

Thị trường - chính sách

Di Động Việt thêm cửa hàng ở số 3 Phan Đăng Lưu

SGGPO

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt đã khai trương cửa hàng mới tại số 3 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định, TPHCM), thể hiện nỗ lực không ngừng của hệ thống bán lẻ này nhằm tối ưu hóa không gian trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khách hàng mua sản phẩm di động tại cửa hàng số 3 Phan Đăng Lưu
Khách hàng mua sản phẩm di động tại cửa hàng số 3 Phan Đăng Lưu

Trong dịp khai trương, khách hàng quan tâm đến các nhóm thiết bị công nghệ và Di Động Việt đã dành nhiều chương trình ưu đãi nhân dịp này. Như Samsung Galaxy A07 chỉ từ 3,09 triệu đồng hay Galaxy A17 cũng về giá từ 4,79 triệu đồng. Phân khúc cao cấp cũng được khách hàng tranh thủ chốt đơn khi iPhone 17 Pro, Pro Max chỉ từ 33,29 triệu đồng.

Ảnh màn hình 2026-03-02 lúc 09.56.50.png

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt vẫn đồng thời áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước để khách hàng dễ dàng cân đối tài chính. Song song đó, khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” còn được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, quy trình thu máy cũ chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt so với thị trường.

Tại cửa hàng này cũng diễn ra chương trình đặt trước Samsung Galaxy S26 series với tổng ưu đãi lên đến 16 triệu đồng, đây được xem là cơ hội để các tín đồ công nghệ, đặc biệt là Sam fan, dễ dàng nâng cấp thiết bị với mức chi phí tối ưu.

Đáng chú ý, các sản phẩm gia dụng Bear cũng là điểm nhấn, thu hút đông đảo khách hàng. Là đơn vị tiên phong vận hành brandshop Bear tại Việt Nam, Di Động Việt giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm trực tiếp các thiết bị gia dụng tiện ích với mức giá tốt so với thị trường...

BÌNH LÂM

Từ khóa

Galaxy A17 Di Động Việt Samsung Galaxy S26 Bear IPhone 17 Pro Pro Max Triệu đồng Trợ giá Gia dụng Trả trước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn