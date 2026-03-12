Di Động Việt mở bán iPhone 17e với loạt ưu đãi

iPhone 17e chính thức được mở bán tại Việt Nam và hoạt động mở bán sớm được tổ chức tại cửa hàng Di Động Việt 307 đường 3 tháng 2 (phường Vườn Lài, TPHCM) với hình thức workshop trải nghiệm sản phẩm, thu hút nhiều khách hàng đến nhận máy và trực tiếp trải nghiệm thiết bị.

iPhone 17e với thiết kế nhỏ gọn

iPhone 17e là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất trong các thế hệ iPhone mới. Một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm là dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn được nâng lên 256GB, gấp đôi so với mức 128GB của thế hệ trước nhưng giá bán gần như không thay đổi.

Về thiết kế và tính năng, iPhone 17e sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, sử dụng lớp kính Ceramic Shield giúp tăng độ bền khi sử dụng. Máy được trang bị chip A19, mang lại hiệu năng xử lý ổn định và tối ưu năng lượng tốt hơn. Hệ thống camera Fusion 48MP hỗ trợ zoom quang học 2x và quay video 4K Dolby Vision.

Thiết bị cũng hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2, cho phép sử dụng các phụ kiện từ tính trong hệ sinh thái Apple. Năm nay, sản phẩm được Apple giới thiệu với ba tùy chọn màu cơ bản gồm Đen (Black), Trắng (White), Hồng Phai (Soft Pink). Trong đó, màu Hồng Phai nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng ngay khi sản phẩm được công bố.

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt trong giai đoạn trước ngày mở bán, iPhone 17e nhận được lượng quan tâm khá tích cực từ khách hàng. Hơn 60% người dùng phản hồi tích cực về màu sắc mới của sản phẩm, trong khi phiên bản 256GB chiếm khoảng 90% lựa chọn của khách hàng đăng ký.

Trong dịp mở bán, hệ thống bán lẻ này triển khai nhiều chương trình ưu đãi để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Phiên bản iPhone 17e 256GB | 512GB giá niêm yết lần lượt là 17,99 triệu đồng và 24,49 triệu đồng sẽ có giá ưu đãi mở bán còn 17,89 triệu đồng và 24,29 triệu đồng.

Khi tham gia thu cũ, đổi mới tại đây, khách hàng sẽ được trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy với giá thu máy cũ cạnh tranh so với thị trường. Đưa mức giá cuối của iPhone 17e về giá chỉ còn từ 14,39 triệu đồng bản 256GB và chỉ từ 20,79 triệu đồng bản 512GB… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH