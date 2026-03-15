Đa phần người dùng chọn Galaxy S26 Ultra

Sau hơn 5 ngày chính thức mở bán, Samsung Galaxy S26 series vẫn đang là những smartphone được người dùng quan tâm mua sắm và các hệ thống bán lẻ đã có đợt điều chỉnh giá kèm ưu đãi lớn...

Galaxy S26 Ultra đang có giá tốt tại Di Động Việt

Tại hệ thống Di Động Việt, lượng khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm trực tiếp ở các cửa hàng ghi nhận tăng. Trong đó, đa số khách hàng dành sự quan tâm đặc biệt cho siêu phẩm Galaxy S26 series cùng các chương trình của hệ thống để dễ dàng nâng cấp máy mới.

Đại diện Di Động Việt cho biết, sau hơn 5 ngày mở bán, Galaxy S26 series ghi nhận sức mua tăng khoảng 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra chiếm ưu thế với 85% tổng lượng máy bán ra, tiếp theo là bản tiêu chuẩn (10%) và bản Plus (5%). Đáng chú ý ở dòng Ultra, màu Tím đang được nhiều khách hàng lựa chọn khi chiếm đến 39%. Hai phiên bản màu xanh và trắng chiếm tỷ lệ lần lượt là 23% và 20%.

Trong đợt mở bán đầu tiên, Di Động Việt hiện đang áp dụng chính sách trợ giá thu cũ - đổi mới Galaxy S26 series lên đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, quá trình kiểm tra máy thu nhanh chóng, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, giá thu tốt nhất thị trường. Vì vậy, lượng khách hàng tham gia thu cũ - lên đời Galaxy S26 series tại hệ thống chiếm đến 55% trên tổng lượng khách hàng mua sắm.

Người dùng mua Galaxy S26 series tại Di Động Việt

Hiện tại, khi khách hàng lên đời Galaxy S26 series tại Di Động Việt sẽ nhận được ưu đãi với tổng giá trị lên đến 16 triệu đồng. Từ ngày 06-03, khách hàng mua Galaxy S26 series sẽ được tặng charm bạc PNJ (có thể quy đổi 500 ngàn đồng), ưu đãi giảm thẳng đến 9 triệu đồng và ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Hệ thống cũng tặng kèm gói bảo hành 12 tháng (có thể quy đổi 1 triệu đồng nếu không nhận gói bảo hành) cùng chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày, giúp khách hàng yên tâm sử dụng.

Sau khi áp dụng đồng thời các ưu đãi độc quyền tại hệ thống, mức giá cuối khách hàng có thể mua Galaxy S26 Ultra bản 256GB | 512GB | 1TB chỉ còn từ 26,99 triệu đồng, 28,99 triệu đồng và 39,49 triệu đồng; Galaxy S26 Plus bản 256GB | 512GB chỉ từ 21,49 triệu đồng và 23,99 triệu đồng; Galaxy S26 bản 256GB | 512GB chỉ từ 17,49 triệu đồng và từ 19,99 triệu đồng.

Cùng với Galaxy S26 series, tai nghe Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro cũng chính thức mở bán với quà tặng ốp tai nghe phiên bản giới hạn. Khách hàng thanh toán chuyển khoản khi mua tai nghe sẽ được giảm thêm 500 ngàn đồng. Đặc biệt, khi mua kèm máy sẽ được giảm thêm 10%, giúp hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ với mức chi phí tối ưu.

BÌNH LÂM