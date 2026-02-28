iPhone 16 Pro Max giảm gần 9 triệu đồng

Sau tết, nhu cầu sắm iPhone, iPad cũ cùng phụ kiện chính hãng tăng cao, tại hệ thống Viện Di Động, sức mua ghi nhận mức tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều ưu đãi đặc biệt tại Viện Di Động

Đón nhu cầu này, hệ thống Viện Di Động sẽ diễn ra chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” từ 8 giờ 00 - 22 giờ 00 trong hai ngày 2 và 3-3-2026. Khi khách hàng mua sắm điện thoại, iPad hay MacBook cũ trong khung giờ 8 giờ 00 - 12 giờ 00 sẽ được giảm đến 500 ngàn đồng. Với cộng đồng iFan, đợt sale này mang đến cơ hội sở hữu những siêu phẩm hàng đầu với mức giá không thể tốt hơn, như iPhone 16 Pro Max cũ sẽ về giá từ 32 triệu đồng cho phiên bản 1TB, giúp người mua tiết kiệm gần 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bên cạnh đó, iPhone 14 series cũng về giá vô cùng dễ tiếp cận. iPhone 14 Pro Max hiện chỉ còn từ 16,2 triệu đồng, trong khi iPhone 14 Plus về mức từ 8,9 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ từ 18,7 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu iPhone 15 Pro Max để trải nghiệm trọn vẹn công nghệ flagship với mức chi phí tiết kiệm.

Với nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng cơ bản, học sinh, sinh viên hoặc những người mới bắt đầu trải nghiệm hệ điều hành iOS thì iPhone 11 cũ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong đợt sale đôi này với giá chỉ từ 3,9 triệu đồng.

Cùng với giá bán cạnh tranh, Viện Di Động còn áp dụng chính sách hậu mãi linh hoạt giúp khách hàng an tâm hơn khi mua sắm. Người dùng được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí và có thể đổi - trả trong 30 ngày.

Với chương trình “Thu cũ đổi mới”, ngoài giá thu máy cũ tốt so với thị trường, khách hàng còn được trợ giá thêm đến 2,5 triệu đồng, quy trình kiểm tra máy cũ minh bạch, chỉ xét ngoại quan, không bung máy. Ngoài ra, người mua có thể chọn thanh toán với “Trả góp 30”: 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc nâng cấp thiết bị dễ dàng hơn.

Ở nhóm máy tính bảng và MacBook, Viện Di Động cũng mang đến nhiều lựa chọn tối ưu chi phí. Mẫu iPad mini 5 cũ hiện neo ở mức 3,5 triệu đồng, phù hợp cho các nhu cầu xem phim, đọc sách cơ bản.

Đặc biệt, với các bạn học sinh, sinh viên cần một thiết bị gọn nhẹ cho học tập, MacBook Air M1 cũ hiện có giá vô cùng “êm ví” chỉ từ 8 triệu đồng, nhưng vẫn đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày.

Song song với ưu đãi mua sắm, Viện Di Động tiếp tục khẳng định thế mạnh ở mảng bảo hành sửa chữa. Điểm nhấn đáng chú ý là mức giảm giá lên đến 38% áp dụng cho toàn bộ dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ kiện, đáp ứng nhu cầu của người dùng từ mua sắm đến các dịch vụ hậu mãi.

BÌNH LÂM