LG Electronics Việt Nam dẫn đầu thị trường giặt sấy

Đây là năm thứ 9 liên tiếp LG duy trì vị thế này, khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ và trải nghiệm chăm sóc quần áo tối ưu cho người dùng tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm của LG đã có mặt trong rất nhiều gia đình tại Việt Nam

Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ GfK, LG chiếm 21,2% thị phần về sản lượng và 25,8% thị phần về giá trị, dẫn đầu toàn thị trường máy giặt Việt Nam. Trong phân khúc máy giặt cửa trước, LG đạt 34,4% thị phần về sản lượng và 36,1% theo giá trị. Riêng nhóm sản phẩm máy giặt sấy, thị phần của LG lần lượt đạt 28,9% về sản lượng và 36,7% về giá trị, vượt trội so với các thương hiệu còn lại.

Đáng chú ý, LG duy trì lợi thế rõ nét ở các phân khúc tải trọng lớn và trung – cao cấp, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có hiệu suất cao, công nghệ thông minh và giá trị sử dụng lâu dài.

Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực nghiên cứu và đổi mới liên tục của LG nhằm mang đến các giải pháp giặt sấy thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng. Trong đó, công nghệ LG AI DD 2.0 ra mắt trong năm vừa qua là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu và sự tin yêu từ người tiêu dùng Việt”.

Theo GfK, thị trường máy giặt Việt Nam đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các sản phẩm tích hợp công nghệ, đa chức năng và dung tích lớn. Trong bối cảnh đó, việc duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều năm liên tiếp tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và độ tin cậy của LG trong lĩnh vực giải pháp giặt sấy thông minh tại Việt Nam.

“Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của LG trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Trong thời gian tới, LG sẽ giới thiệu thêm các dòng máy sấy thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, nhằm nâng tầm trải nghiệm chăm sóc quần áo cho người dùng”, ông Song Uk Kim chia sẻ.

KIM THANH