Đặt trước Samsung Galaxy S26 tổng ưu đãi lên đến 16 triệu đồng

Từ ngày 26-2 đến 5-3-2026, khách hàng có thể đặt hàng trước Samsung Galaxy S26 series tại hệ thống Di Động Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn. “Siêu phẩm” gây ấn tượng nhờ thiết kế mới, camera “mắt thần bóng đêm” và tính năng chống nhìn trộm đột phá.

Phiên bản màu tím Samsung Galaxy S26 được dự báo sẽ dẫn đầu xu hướng nhờ tính nhận diện cao

Số liệu ghi nhận tại hệ thống cho thấy, lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin trước đó đã tăng 25% so với thế hệ tiền nhiệm. Đặc biệt, chỉ sau vài giờ mở cổng đặt trước, số lượng đơn đặt hàng tại Di Động Việt đã tăng gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm ở cùng thời điểm. Tốc độ “bắt trend” này phản ánh sự nhạy bén của người dùng và cũng là tiền đề dự đoán sức bán năm nay.

“Lượng khách hàng quan tâm đến dòng Ultra hiện chiếm khoảng 80% tổng lượng đơn hàng tại hệ thống. Với những cập nhật ấn tượng từ camera và khả năng chống nhìn trộm cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất hiện nay cho thấy Galaxy S26 thực sự là một siêu phẩm đáng để người dùng chờ đợi và trải nghiệm ngay trong nửa đầu năm 2026”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Giá bán niêm yết cho Galaxy S26 bản tiêu chuẩn và S26 Plus lần lượt từ 25,99 triệu đồng và 29,99 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp nhất - S26 Ultra có giá từ 36,99 triệu đồng cho bản 256GB và 51,99 triệu đồng cho bản 1TB.

Di Động Việt triển khai nhiều chính sách nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng trong giai đoạn đặt trước Galaxy S26, với tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến 16 triệu đồng tùy phiên bản và phương thức thanh toán.

Cụ thể, khách hàng đã đăng ký nhận thông tin sớm trước đó được tặng voucher 500.000 đồng và được cộng dồn trong giai đoạn đặt trước từ ngày 26-2 đến 5-3-2026. Trong thời gian này, khách đặt cọc tiếp tục nhận thêm voucher giảm giá đến 7,5 triệu đồng, đồng thời hưởng ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Khách hàng nhận máy sớm từ ngày 6-3 đến 8-3 được tặng thêm voucher 500.000 đồng. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên đặt trước phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ nhận bộ quà tặng độc quyền gồm ốp lưng Magnet và củ sạc nhanh 60W. Ngoài ưu đãi cho sản phẩm chính, hệ thống cũng áp dụng giảm thêm 10% khi mua kèm Galaxy Buds 4 series và ưu đãi đến 30% cho các phụ kiện, thiết bị đeo thông minh.

Song song đó, để người dùng dễ dàng sở hữu Samsung Galaxy S26, Di Động Việt sẽ áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước. Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 4,5 triệu đồng, được thu máy cũ với giá tốt so với thị trường và quy trình kiểm tra máy chỉ xét ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Di Động Việt sẽ chính thức trả hàng vào 0h00 ngày 6-3-2026 tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Đơn vị đã có kế hoạch phân bổ nguồn hàng và tăng cường nhân sự tại các điểm bán nhằm đảm bảo khách đặt trước có thể nhận máy đúng thời gian cam kết.

BÌNH LÂM