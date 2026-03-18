FPT hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản

Mới đây, FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ với Kyushu (KFG), một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và tăng trưởng bền vững.

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và KFG diễn ra tại Nhật Bản

Cụ thể, hai doanh nghiệp sẽ cùng phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, tăng cường sự hiện diện của KFG và các đối tác tại thị trường Việt Nam, đồng thời khai thác các cơ hội kinh doanh mới, góp phần xây dựng nền tảng cho vận hành hiệu quả và tăng trưởng bền vững cho KFG tại Nhật Bản và khu vực.

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT khẳng định: “Lĩnh vực tài chính Nhật Bản đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, trong đó sáng tạo số và hợp tác hệ sinh thái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Với định hướng AI-First, FPT sẵn sàng đồng hành cùng KFG trong hành trình nâng cao năng lực số và chuyển đổi số. Thông qua nền tảng AI toàn diện FleziPT, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp thông minh, hiệu quả rõ rệt, được triển khai với tốc độ và quy mô vượt trội”.

Sau hơn 2 thập kỷ hiện diện tại Nhật Bản, FPT đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thị trường này, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong chuỗi giá trị công nghệ Nhật Bản. Mặt khác, FPT đã từng bước làm chủ những công nghệ chiến lược và chuyển giao công nghệ về Việt Nam.

KIM THANH