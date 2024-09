Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân

Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP), cùng các đơn vị trong ngành dầu khí tổ chức Hội nghị tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển năm 2024 và Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12-6-2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho ngư dân trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát tờ rơi tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân

Tại hội nghị, gần 200 cán bộ, người dân và ngư dân xã Lộc An và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã được phát tờ rơi có in tọa độ và thông tin các công trình dầu khí trên biển.

Bên cạnh đó, các ngư dân đã nghe đại diện Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí phổ biến những quy định của Nghị định 03/2002/NĐ-CP ngày 7-1-2002 của Chính phủ về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cùng với đó là một số quy định về hành lang an toàn, các hoạt động vi phạm an ninh, an toàn các công trình, hình ảnh một số tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, các nguy cơ rủi ro đe dọa đến an toàn các công trình dầu khí và các biện pháp phòng ngừa.

Hội nghị cũng đã được nghe Trung tá Trần Trung Hiếu, Chính trị viên phó, kiêm Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phước Hải giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản; trọng tâm là những điểm mới trong xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Qua đó, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về tầm quan trọng của IUU và các công trình dầu khí trên biển, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an toàn các công trình dầu khí; chấp hành nghiêm chỉnh quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã trao tặng 10 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Lộc An và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHÚ NGÂN