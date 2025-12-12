Xã hội

Nam bộ nắng nóng tăng dần, có nơi lên đến 35°C

SGGPO

Các chuyên gia khí tượng cho biết Nam bộ, đặc biệt TPHCM và miền Đông, đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng. Ngày 12-12, nhiệt độ tại TPHCM và Đồng Nai khoảng 33°C; trong hai ngày 13 và 14-12 có thể tăng lên 35°C. Dù ban ngày nóng, đêm và sáng sớm vẫn mát với mức 25-27°C.

Trong khi đó, Hà Nội và Bắc bộ ngày 12-12 nhiều mây, sương mù do ảnh hưởng rìa không khí lạnh mạnh; vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào, đồng bằng mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Từ ngày 13-12, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Bắc bộ rồi lan dần xuống Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Bắc bộ chuyển rét; vùng núi và trung du xuất hiện rét đậm từ 13-14.12, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 5°C. Hà Nội và đồng bằng chỉ còn 11-14°C. Bắc Trung bộ cũng chuyển rét từ đêm 13-12.

Do không khí lạnh cường độ mạnh, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 13 đến hết đêm 14-12, mưa lan xuống Quảng Trị – Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

PHÚC HẬU

Từ khóa

dự báo thời tiết nắng nóng Nam bộ

