Miền Bắc sắp có đợt mưa và rét đậm

Chiều 11-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện có một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh vệ tinh không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam lục địa châu Á, ngày 11-12. Nguồn: Z.E

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo khoảng ngày 13-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 13-12, Bắc bộ chuyển rét; vùng núi và trung du từ ngày 13 hoặc 14-12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng có nơi rét đậm. Ở Bắc Trung bộ, trời chuyển rét từ đêm 13-12.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này: vùng núi và trung du 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; đồng bằng Bắc bộ 11-14 độ C; Bắc Trung bộ 12-15 độ C. Hà Nội từ đêm 12-12 và ngày 13-12 có mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 13-12 trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), cho biết không khí lạnh có thể gây các hiện tượng cực đoan. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió Tây trên cao, từ đêm 12 đến hết đêm 13-12, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến hết đêm 14-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Chiều 11-12, trước diễn biến không khí lạnh mạnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang cùng các bộ liên quan chủ động ứng phó.

Theo công điện, các địa phương cần: thông tin kịp thời cho người dân; rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; khơi thông dòng chảy; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết và bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán; kiểm soát người và phương tiện tại vị trí ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông thông suốt; kiểm tra an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để dành dung tích cắt lũ; chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Đối với rét đậm, rét hại, các tỉnh ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe; lưu ý không sưởi bằng bếp than trong phòng kín; củng cố chuồng trại, giữ ấm vật nuôi, dự trữ thức ăn; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai biện pháp bảo vệ lúa, rau màu và cây trồng.

Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang thông báo cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc và bảo đảm an toàn.

PHÚC HẬU