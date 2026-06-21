Bạn đọc luôn đồng hành với những chặng đường phát triển của Báo SGGP

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều bạn đọc chia sẻ tình cảm và kỳ vọng Báo SGGP tiếp tục giữ vững vai trò trên chặng đường mới, là kênh thông tin tin cậy, gần dân, giàu tính nhân văn, đồng hành với sự phát triển của TPHCM và cả nước.

* Nhà báo, nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC

Nguyên Trưởng ban Khoa giáo, Báo SGGP:

Giữ bản lĩnh và sự nhạy bén của người làm báo

Gắn bó hàng chục năm với Báo SGGP, điều tôi tự hào nhất là sự nhạy bén của các thế hệ người làm báo. Chính sự nhạy bén đó đã giúp SGGP kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn TPHCM một cách chuẩn xác và nhanh chóng. Nửa thế kỷ qua, SGGP luôn thể hiện bản lĩnh, vai trò và trách nhiệm của một tờ báo Đảng, đồng thời là kênh thông tin tin cậy giúp người dân tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Trong ngày đặc biệt của những người làm báo, tôi tin tưởng Báo SGGP sẽ luôn phát huy truyền thống quý báu của người cầm bút, góp sức vào sự phát triển của thành phố, luôn là kênh thông tin uy tín đối với nhân dân, quần chúng, đảng viên.

* Ông PHẠM VĂN LẮC, đảng viên phường Hòa Lợi (TPHCM):

“Cẩm nang” của cán bộ, đảng viên cơ sở

Đối với cán bộ cơ sở, việc nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác hòa giải, tuyên truyền và phục vụ nhân dân. Tôi thường xuyên đọc Báo SGGP, bởi đây là một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Đặc biệt, chuyên trang “Sức sống cơ sở” phản ánh sinh động những vấn đề diễn ra tại khu dân cư, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cho cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* HOÀNG MAI QUỲNH HOA, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM):

Lan tỏa kinh nghiệm hay từ cơ sở

Thông qua báo chí chính thống, chúng tôi được tiếp cận kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và TPHCM. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số hay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phản ánh sinh động, giúp địa phương có thêm những gợi mở để nghiên cứu, vận dụng phù hợp. Tôi mong Báo SGGP trong bước phát triển mới, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hiệu quả từ cơ sở, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để thông tin đến với bạn đọc nhanh chóng và hấp dẫn hơn.

* Chị NGUYỄN THỊ ĐÀO, mẹ của bé Phan Thị Thanh Trà, nhân vật được bạn đọc chung tay giúp đỡ sau bài viết trên Báo SGGP:

Báo chí thực sự là nhịp cầu nhân ái

Đối với tôi, báo chí không chỉ mang thông tin mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi chồng mất vì bệnh ung thư, một mình tôi chật vật nuôi 2 con. Khi con gái mắc bệnh tim nặng và cần chi phí phẫu thuật lớn, tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. Nhờ bài viết trên Báo SGGP, hoàn cảnh của mẹ con tôi được nhiều người biết đến. Các thầy cô giáo, phụ huynh, nhà hảo tâm và nhiều mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ để con tôi có cơ hội được phẫu thuật - điều mà trước đó tôi chưa từng dám nghĩ tới. Đến nay, con đã hồi phục tốt, sức khỏe từng ngày cải thiện và mong sớm trở lại trường học. Với mẹ con tôi, đó là điều kỳ diệu.

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GIAO LINH - KHÁNH CHI - TÂM TRANG - THÁI PHƯƠNG thực hiện