Ba cơn bão cùng hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hiện ghi nhận 3 cơn bão cùng hoạt động. Trong đó, dự báo, ngày 6-8, bão số 3 có khả năng đổi sang hướng Đông Đông Bắc, tiến về phía đảo Luzon (Philippines) và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp.

Vị trí cơn bão số 3 hồi 16 giờ ngày 5-8. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật lúc 16 giờ ngày 5-8, tâm bão số 3 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc - 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62-74km/giờ, giật cấp 10.

Hướng di chuyển của bão hiện đã thay đổi. Cụ thể, chiều nay bão chuyển sang hướng Bắc Đông Bắc.

Hà Nội liên tục có mưa trong những ngày qua, dự báo còn mưa đến hết ngày 7-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Dự báo, đến 4 giờ ngày 6-8, bão số 3 sẽ chuyển hướng Đông Đông Bắc, tốc độ tăng lên 10-15km/giờ. Tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Trong quá trình di chuyển, bão số 3 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất còn cấp 7, giật cấp 9.

Đến 16 giờ ngày 6-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, sang khu vực Đông Bắc đảo Luzon và suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Theo các chuyên gia khí tượng, quá trình suy yếu của bão số 3 có thể diễn ra nhanh hơn so với nhận định trước đó.

Do tác động của bão số 3, hiện tại, vùng biển Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh và nguy hiểm.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 3 không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Ba cơn bão đồng thời hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: JMA

Đáng chú ý, phân tích thêm từ ảnh vệ tinh Himawari, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Thái Bình Dương vừa ghi nhận cơn bão thứ 15 của năm 2026 (có tên là Chan-hom). Như vậy, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hiện có 3 cơn bão cùng hoạt động, gồm Kujira (bão số 3), Dolphin và Chan-hom.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, hoàn lưu của các cơn bão này đang chi phối sự phân bố mưa, nắng tại Việt Nam và các khu vực lân cận.

Theo đó, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng tiếp tục mưa đến hết ngày 7-8. Từ ngày 8-8, trời chuyển nắng mạnh, nhiều nơi có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ bước vào một đợt mưa mới kéo dài ít nhất 5-7 ngày. Miền Tây Nam bộ có lượng mưa ít hơn.

PHÚC VĂN