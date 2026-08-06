Xã hội

Bão số 3 đã ra khỏi Biển Đông, Bắc bộ tiếp tục mưa lớn

SGGPO

Sáng 6-8, bão số 3 đã ra khỏi Biển Đông và sẽ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, mưa lớn còn kéo dài ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đến sáng 7-8, có nơi lượng mưa trên 180mm.

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Vị trí bão số 3 sáng sớm 6-8 với hướng di chuyển dị thường. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 5-8, bão số 3 đã di chuyển ra khỏi Biển Đông. Sáng sớm nay, tâm bão ở khoảng 18 độ vĩ Bắc - 120,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành vùng áp thấp, không có khả năng quay trở lại Biển Đông. Cơ quan khí tượng của Việt Nam đã phát bản tin cuối cùng về bão số 3 lúc 2 giờ ngày 6-8.

Trên đất liền, do ảnh hưởng bởi rãnh thấp, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ 19 giờ ngày 5-8 đến sáng 6-8, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Bon Phặng (Sơn La) 138,4mm, Hương Nhượng (Phú Thọ) 88,8mm và Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 75,8mm.

Tại xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La), mưa lớn đã gây sạt lở đất trên quốc lộ 6, làm ách tắc giao thông, 26 hộ dân phải di dời.

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Người dân ở bản Phặng (xã Muổi Nọi) được di chuyển đến nơi an toàn để tránh sạt lở do mưa lớn đêm 5-8. Ảnh: UBND XÃ MUỔI NỌI
Nước lũ ở bản Phặng (xã Muổi Nọi) đêm 5-8. Clip: HOÀNG ĐỨC

Từ sáng 6-8 đến sáng 7-8, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều và đêm 6-8, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các ngày 7 đến 9-8, mưa vẫn tập trung nhiều hơn ở miền Đông và khu vực ven biển miền Tây. Các khu vực nội đồng miền Tây có lượng mưa ít hơn.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định đến sáng 7-8, mưa tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn còn, sau đó có xu hướng giảm dần trong ngày. Ngày 8 và 9-8, Đông Bắc bộ, Hà Nội và Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng.

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