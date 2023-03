Bàn giao bé trai 3 tuổi bị ép sử dụng chất ma túy cho gia đình nội ngoại chăm sóc

Ngày 29-3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao T.N.A.Th. (sinh năm 2020) là cháu bé trong đoạn clip bị ép sử dụng chất ma túy cho gia đình chăm sóc.

Theo đó, ngày 26-3 bé Th. được tìm thấy cùng với Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, là mẹ ruột bé Th.). Sau đó, bé Th. được lực lượng chức năng đưa đi xét nghiệm ma túy và cho kết quả âm tính.

Tiếp đó, bé Th. được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Những ngày sau đó, bé Th. được theo dõi tình hình sức khỏe và đến nay, bé được bàn giao cho gia đình để tiện chăm sóc và tiếp tục theo dõi.

Trước đó, ngày 24-3, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo của ông T. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) trình báo về clip bé trai 3 tuổi bị ép sử dụng chất ma túy. Ông T. cho biết, bé trai trong clip là con của mình là Th..

Ngày 26-3, Công an đã tìm thấy cháu Th. cùng với mẹ là Nguyên và Lê Văn Bậm (sinh năm 1979, ngụ quận 10, là chồng “hờ” của Nguyên) ở ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Khám xét nơi ở, công an thu ma túy và dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Qua xét nghiệm, Nguyên và Bậm dương tính chất ma túy. Nguyên và Lê Văn Bậm thừa nhận hành vi như nội dung đoạn clip đăng tải. Tuy nhiên, cả hai cho rằng hành vi trong đoạn clip là đùa giỡn chứ không có ý định hại bé Th.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ lời khai ban đầu của Nguyên và Bậm. Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý với hành vi dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy và hành hạ, ngược đãi cháu Th. để xử lý theo quy định của pháp luật.