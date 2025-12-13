Bản lĩnh Việt Nam giữa dòng chảy SEA Games 33

Sân chơi SEA Games, dù đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn luôn là một thước đo quan trọng phản ánh năng lực thực chất của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, ngay cả khi chúng ta khó tham gia cuộc đua cho ngôi nhất toàn đoàn với nước chủ nhà, thì vị thế hàng đầu khu vực của thể thao Việt Nam vẫn đang được củng cố.

Đây có thể xem là một “trạm kiểm soát năng lực” nghiêm túc, nơi bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và ý chí quốc gia được ghi nhận bằng những chiến thắng và màn trình diễn thuyết phục trên đấu trường thể thao.

Ngày thi đấu thứ hai của SEA Games 33 (11-12) chứng kiến một bức tranh giàu sắc thái: đoàn thể thao Việt Nam đoạt 19 huy chương, trong đó có 10 HCV, đưa nước ta vươn lên vị trí thứ hai toàn đoàn, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Thành tích ấy rất đáng kể, nhưng điều quan trọng hơn nằm ở “chất” của những tấm huy chương.

Phần lớn các chiến thắng trong ngày bứt phá này đến từ những môn thuộc chương trình Olympic như thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi lội, taekwondo - những nội dung đòi hỏi nền tảng khoa học huấn luyện, chiều sâu đào tạo và sự bền bỉ tích lũy.

Đó không phải là sự trùng hợp. Sau nhiều năm bền bỉ tái cơ cấu hệ thống huấn luyện, đầu tư trọng điểm và sàng lọc lại các trụ cột thế mạnh, thể thao Việt Nam đang bắt đầu gặt hái thành quả của một chiến lược dài hơi: chuyển từ tư duy “giành vàng khu vực” sang định hướng “tiệm cận chuẩn Olympic”.

Đằng sau mỗi tấm huy chương là dấu ấn của khoa học thể thao, của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, của sự thay đổi căn bản trong tư duy làm thể thao thành tích cao.

Nếu Thái Lan nhanh chóng tăng tốc với số lượng HCV thâu tóm trong 2 ngày đầu gần bằng thành tích mà Indonesia, Malaysia hay Singapore từng đạt được ở cả kỳ SEA Games trước, thì thể thao Việt Nam chọn cách tiến lên chậm rãi nhưng chắc chắn, bằng những chiến thắng mang dấu ấn đẳng cấp.

Các môn trong chương trình Olympic đều “ra quân” hiệu quả, từ canoeing, điền kinh đến bơi lội. Chỉ tính riêng nhóm môn này, chúng ta không hề thua kém nước chủ nhà. Đây cũng chính là nhóm môn được xác định sẽ đóng góp khoảng 50% tổng số HCV dự kiến, nhằm duy trì vị trí trong tốp 3 toàn đoàn - một mục tiêu không dễ, nhưng hoàn toàn có cơ sở.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan

Không thể không nhắc đến bóng đá, nơi bản lĩnh Việt Nam tiếp tục được khẳng định. Trong ngày thi đấu mà cả hai đội tuyển đều buộc phải thắng, U22 Việt Nam vượt qua Malaysia 2-0 để giành ngôi đầu bảng, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 trong trận cầu mang tính quyết định.

Cả hai chiến thắng đều diễn ra dưới sức ép lớn từ khán đài và trong những điều kiện bất lợi và chính ở hoàn cảnh ấy, bản lĩnh Việt Nam bộc lộ rõ nét nhất: bình tĩnh, kỷ luật và không sợ hãi. Bóng đá - môn thể thao phản chiếu rõ nhất tinh thần dân tộc - đã góp phần tô đậm thông điệp: người Việt Nam có thể chịu áp lực, nhưng không bao giờ bị khuất phục.

Đáng chú ý hơn, SEA Games 33 đánh dấu một cuộc chuyển giao thế hệ đồng loạt và lớn nhất từ trước đến nay của thể thao Việt Nam ở các môn Olympic, bao gồm cả bóng đá. Sau khi khép lại “kỷ nguyên vàng” kéo dài từ năm 2015, màn xuất phát khá ấn tượng tại kỳ đại hội này cho thấy thể thao Việt Nam đang bước tiếp bằng sự vững vàng, với sự kết nối liền mạch giữa các thế hệ VĐV.

Đó là minh chứng cho một bản lĩnh trí tuệ trong định hướng đầu tư, một quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước phù hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đầu tư cho các môn Olympic là một cam kết dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn vượt khỏi khu vực Đông Nam Á.

Những chiến thắng ở các môn thể thao cơ bản chính là sự xác nhận rõ ràng nhất về chất lượng đào tạo, về giáo án tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Sự chuyển dịch ấy cho thấy một nền thể thao đang trưởng thành, tự tin hội nhập và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng bằng thực lực.

Đích đến của thể thao Việt Nam không dừng lại ở SEA Games. Đại hội khu vực là một bệ phóng. Cái đích thực sự là Asiad và Olympic, nơi năng lực toàn diện của con người Việt Nam được thử thách trong môi trường khắc nghiệt nhất. Những gì chúng ta thể hiện hôm nay chính là nền móng cho ngày mai.

Con đường ấy không dễ, nhưng là con đường đúng: đầu tư có chiều sâu, huấn luyện có khoa học và khát vọng có lý tưởng. Thể thao, vì thế, trở thành một phần trong chiến lược vươn tầm quốc gia - một tấm gương phản chiếu quyết tâm và khả năng thích nghi của Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Với bản lĩnh được tôi luyện trong dòng chảy Olympic, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng trong tương lai gần, màu cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay không chỉ trên “sân khấu” khu vực, mà cả ở những đấu trường lớn nhất của thế giới.

YẾN PHƯƠNG