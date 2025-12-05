Chính sách khoan sức dân - Đòi hỏi từ cuộc sống

Những trận mưa lũ kéo dài liên tục từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11-2025 chưa thôi ám ảnh thì ngay trong thời điểm này, người dân nhiều nơi ở Nam Trung bộ lại phải sơ tán, di dời do mưa lũ tiếp tục tràn về. Chưa hết, thông tin dự báo áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông có khả năng mạnh lên, trở thành cơn bão số 16 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Trung bộ, Nam Trung bộ… lại càng làm tăng thêm những âu lo.

Đường sá lại ách tắc do sạt lở, rau củ khan hiếm vì những vùng trồng rau trọng điểm gần như mất trắng. Những ngày này đi chợ, người dân mua miếng rau, miếng thịt đều phải đắn đo, cân nhắc. Một mặt bằng giá mới gần như đã thiết lập và đang đè nặng lên đời sống người dân cả ở thành thị lẫn ở vùng sâu, vùng xa. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện về những chính sách khoan sức dân không chỉ là mong mỏi mà trở thành đòi hỏi bức thiết của thực tiễn.

Nhìn lại lịch sử, dân tộc ta luôn có những bài học về sự linh hoạt, nhân trị và thấu cảm khi đất nước đối diện khó khăn, điển hình là các chính sách như “đại xá thiên hạ”, miễn tô thuế cho vùng mất mùa, bãi bỏ sưu dịch khi thiên tai…

Đặc biệt, tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn không chỉ là kim chỉ nam về quốc phòng mà còn là triết lý quản trị quốc gia: dân còn thì nước còn, dân khỏe thì xã tắc bền vững. Những bài học ấy xuyên suốt qua nhiều triều đại, đều xoay quanh một điểm chung: lấy dân làm gốc, đặt an sinh lên trên những toan tính ngắn hạn về ngân khố.

Tinh thần ấy tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta vận dụng, kế thừa, phát huy đầy sáng tạo, mang tính nhân văn sâu sắc qua nhiều quyết sách quan trọng gắn với những giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh.

Còn nhớ trong đại dịch Covid-19, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã liên tiếp ban hành nhiều chính sách miễn/giảm thuế như Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19-6-2020 giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19-10-2021 trong đó có giảm thuế, miễn một số loại thuế, miễn tiền chậm nộp và gia hạn thuế cho các đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19; hay Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ...

Chính nhờ những quyết sách đúng đắn và kịp thời đó đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia nhanh chóng vượt qua đại dịch, giữ vững tốc độ tăng trưởng thuộc hàng tốp đầu thế giới.

Tình hình bão lũ kéo dài đang bào mòn sức chống chịu của người dân và càng kiệt sức hơn trong bối cảnh giá cả biến động mạnh như thời gian qua. Từ miền Bắc hứng chịu bão chồng bão đến miền Trung đang oằn mình vì mưa lũ, từ nông thôn cho đến thành thị, cảm nhận chung là vòng quay chi tiêu đang thắt lại. Người dân “co cụm” trước cơn bão giá, ngay cả ở thành thị, những gia đình thu nhập trung bình - vốn từng là “lõi ổn định” của tiêu dùng - cũng đang tính toán kỹ lưỡng cho từng khoản chi tiêu.

Chính vì vậy, dù kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang gánh trên vai trọng trách lịch sử với khối lượng công việc kỷ lục nhưng người dân vẫn mong mỏi Quốc hội có thể dành một khoảng thời gian cần thiết để họp và quyết nghị ngay việc miễn, giảm thuế cho những vùng bị thiên tai bão lũ, như đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đặt vấn đề trong buổi thảo luận tại hội trường sáng 3-12.

Khi những cơn bão lũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và những áp lực sinh kế đang khoét sâu vào đời sống một bộ phận không nhỏ người dân thì một chính sách khoan sức dân kịp thời, đủ mạnh và đủ nhanh không chỉ là mong mỏi mà chính là mệnh lệnh, là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn cuộc sống.

KHẮC THI