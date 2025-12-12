Mở đường cho những bước phát triển mới

Ngày 11-12, Quốc hội khóa XV bế mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp chính thức cuối cùng của nhiệm kỳ này. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, bằng 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trước mắt, trong suốt 40 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, Quốc hội đã kịp thời xem xét, ban hành nhiều đạo luật điều chỉnh những lĩnh vực mới, như: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử… cùng với hàng loạt cơ chế đặc thù để mở đường cho những bước phát triển mang tính đột phá.

Nếu như trong lĩnh vực kinh tế có thể kể đến Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)… thì trong lĩnh vực xã hội và giáo dục, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Dân số… Hàng loạt nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được dành cho giáo dục - đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Và không thể không nhắc đến các cơ chế "vượt trội" được áp dụng cho 3 thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, để vận hành những “phòng thử nghiệm thể chế” trước khi nhân rộng mô hình. Cơ chế đặc biệt, chưa có tiền lệ cũng đã được trao cho các dự án đặc biệt, đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ và công nghệ phức tạp như: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Kỳ họp thứ 10 đã khép lại một nhiệm kỳ sôi động; và ngay sau kỳ họp này, cả hệ thống chính trị tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế. Các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội đã đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách…

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục và tháo gỡ điểm nghẽn phát triển. Những kết quả này tạo nền tảng cần thiết để đất nước bước vào giai đoạn đột phá mới với yêu cầu cao hơn về quản trị quốc gia, năng lực hoạch định chính sách và hiệu lực giám sát.

Trên cơ sở đó, Quốc hội tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, phù hợp thực tiễn; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng; tạo môi trường ổn định để đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế -xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đó cũng là kỳ vọng mà cử tri cả nước gửi gắm khi đất nước chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Quốc hội mới.

