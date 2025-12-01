Niềm tin của người dân là thước đo

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công tác Mặt trận. Đại hội mở ra một tư duy mới: Mặt trận không chỉ vận động mà phải tổ chức, kết nối và kiến tạo kết quả; không chỉ làm đúng, làm trúng mà còn phải làm đến nơi đến chốn.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Tinh thần cầu thị, dám sửa mình là con đường quan trọng nhất để Mặt trận và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc, niềm tin của người dân chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc của chúng ta”. Đây chính là thước đo xuyên suốt nhiệm kỳ mới. Đó cũng là quan điểm chỉ đạo cốt lõi của Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 23-9: “Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể?”.

Điểm nổi bật của Đại hội lần này là sự xuất hiện rõ nét tư duy “thỏi nam châm”. Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới, khi tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn phải bền vững, Mặt trận phải trở thành trung tâm kết nối nguồn lực xã hội. “Thỏi nam châm” không nằm ở ưu đãi đơn lẻ hay hạ tầng vật chất, mà nằm ở niềm tin xã hội và sức mạnh đại đoàn kết. Vai trò ấy càng rõ khi thành phố liên tục huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua thiên tai vừa qua. Trong gian khó, nghĩa đồng bào và tinh thần đoàn kết được khẳng định mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động. Sự ra đời của Cổng Mặt trận số, bản đồ số dân sinh, ứng dụng an sinh xã hội số… là những bước tiến không chỉ về kỹ thuật mà còn về thước đo hiệu quả. Khi ý kiến người dân được tiếp nhận 24/7, khi an sinh xã hội được lượng hóa bằng dữ liệu, khi đối thoại với dân trở thành hoạt động thường xuyên, Mặt trận sẽ vận hành theo đúng tinh thần: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động.

Cùng với đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được giao trọng trách giám sát các dự án quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức...

Từ những kỳ vọng đó, MTTQ đã trở thành trung tâm quy tụ trí tuệ và sức mạnh của mọi tầng lớp: trí thức, khoa học công nghệ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, kiều bào xa quê. Đó là huy động sức mạnh trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội vào sự phát triển của thành phố.

Một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ được xây dựng bằng ngân sách hay dự án, mà bằng sự tham gia chủ động của từng người dân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, yêu cầu dũng cảm sửa mình không phải chỉ dành cho tổ chức Mặt trận, mà cho từng cán bộ Mặt trận. Khi mỗi cán bộ Mặt trận sống đúng tinh thần đó, mỗi phong trào đều có kết quả “nhìn thấy được”, mỗi chương trình đều tạo ra tác động rõ ràng, thì niềm tin xã hội sẽ tự khắc lớn lên. Và chính sự lớn lên đó sẽ trở thành “thỏi nam châm” mạnh nhất, bền nhất, thu hút nguồn lực và trí tuệ cho sự phát triển của thành phố.

VĂN MINH