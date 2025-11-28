An toàn - định vị “thương hiệu mềm” của Việt Nam

Hơn 1.800 đại biểu đến từ trên 30 quốc gia, trong đó có hơn 500 giám đốc điều hành (CEO) và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, đã hội tụ tại TPHCM trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Vượt lên những phiên thảo luận dày đặc về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tái thiết chuỗi cung ứng hay dòng vốn toàn cầu, diễn đàn lần này gửi đi một thông điệp đặc biệt quan trọng: Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến an toàn, ổn định và tin cậy để các tập đoàn toàn cầu đối thoại, hợp tác và mở rộng đầu tư.

Trong bối cảnh bất ổn, xung đột địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng và rủi ro an ninh phi truyền thống gia tăng, việc một diễn đàn kinh tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trọn vẹn, an toàn tại Việt Nam không chỉ là thành công về mặt tổ chức, điều hành mà còn là minh chứng thuyết phục cho hình ảnh một đất nước hòa bình, môi trường chính trị - xã hội ổn định.

Đó chính là “thương hiệu” mà Việt Nam đã bền bỉ xây dựng suốt nhiều thập niên. Chính nền tảng ấy cho phép Việt Nam trở thành nơi tổ chức các sự kiện tầm khu vực và thế giới trong điều kiện an toàn, thông suốt.

Trong suốt 3 ngày diễn ra diễn đàn, hàng ngàn đại biểu di chuyển, làm việc, kết nối trong nhiều không gian hội nghị, đối thoại, khảo sát thực địa khác nhau. Ở đó, người ta chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trung ương và địa phương, giữa bộ máy nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, giữa lực lượng kỹ thuật - hậu cần với các đoàn quốc tế. Mọi hoạt động diễn ra trật tự, thông suốt, đúng chuẩn của một điểm đến an toàn nhưng không “đóng kín”, không tạo cảm giác gò bó - yếu tố mà giới đầu tư toàn cầu đặc biệt coi trọng.

Những năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam liên tục tăng mạnh, duy trì ở nhóm dẫn đầu khu vực. Nhiều tập đoàn lớn đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã xác định Việt Nam là điểm đến trọng yếu trong chiến lược toàn cầu của họ.

Khi quyết định đặt nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hay tái cấu trúc chuỗi cung ứng, câu hỏi đầu tiên mà các nhà đầu tư đặt ra luôn là: “Điểm đến đó có an toàn, ổn định và dự báo được hay không?”. Sự hiện diện hùng hậu của hơn 1.800 đại biểu, trong đó có hàng trăm lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn công nghệ, tài chính, năng lượng, công nghiệp sáng tạo… chính là câu trả lời rõ ràng và thuyết phục nhất.

Tại diễn đàn năm nay, cuộc đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cùng 500 CEO toàn cầu một lần nữa khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam. Thông điệp được nhấn mạnh không chỉ là Việt Nam sẵn sàng đón nguồn vốn đầu tư mới, mà quan trọng hơn, Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm và là điểm tựa đối thoại giữa các quốc gia, doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc của thế giới. Một điểm đến an toàn ngày nay không chỉ được hiểu là “không có bạo lực hay xung đột”, mà là nơi các dòng vốn, dòng hàng, dòng dữ liệu vận hành trong khuôn khổ luật lệ minh bạch, ổn định và được bảo đảm bằng niềm tin.

TPHCM - địa phương đăng cai diễn đàn - cũng chính là minh chứng sống động cho “thương hiệu an toàn” ấy. Là đô thị đông dân nhất cả nước, nơi tập trung dày đặc doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, tổ chức tài chính, trung tâm logistics và công nghệ, thành phố không thể duy trì sức hút đầu tư nếu không bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

Việc tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 cho thấy TPHCM đang hội đủ các điều kiện của một trung tâm kinh tế - tài chính khu vực: an toàn, ổn định, hội nhập và năng động. Đó không chỉ là lợi thế trước mắt, mà còn là nền móng lâu dài để thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nhìn rộng hơn, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 không chỉ là một sự kiện đối ngoại - kinh tế, mà còn là dịp để cộng đồng quốc tế “kiểm chứng” thương hiệu an toàn của Việt Nam bằng trải nghiệm thực tế. Yếu tố an toàn đang dần trở thành một thành tố quan trọng trong “thương hiệu mềm” của quốc gia. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam vững vàng tiến bước trên con đường hướng tới mục tiêu: trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, có trách nhiệm và vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.

ÁI VÂN