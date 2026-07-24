Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ Công văn 2481/KV12-QLGS1 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 12 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bắc Ninh của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bắc Ninh như sau:

1. Tên chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

- Tên tiếng Anh: Shinhan Vietnam Finance Company Limited – Bac Ninh Branch

2. Địa điểm cũ: Tầng 4, Tòa nhà Việt Long, Lô CC04 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

3. Địa điểm mới: Tầng 7 (Phòng 7.6) và Tầng 8 (Phòng 8.7), Tòa nhà trung tâm điều hành Viễn thông, tin học và Chăm sóc khách hàng, số 33 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục phục vụ Quý khách hàng với đa dạng sản phẩm và chuẩn mực chất lượng dịch vụ mà Quý khách hàng đã luôn mong đợi và hài lòng với Công ty.

Trân trọng!

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam