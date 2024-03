Báo động nợ tiêu dùng

Báo cáo về nợ tiêu dùng do Cơ quan Thống kê tín dụng tiêu dùng TransUnion Canada vừa công bố cho biết trong quý 4-2023, tổng số nợ tiêu dùng của người dân nước này ở mức 2.400 tỷ CAD (1.800 tỷ USD), tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng kỷ lục. Khoảng 92% số người sử dụng tín dụng đều có dư nợ, tăng 3,7% so với năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, ngày càng có nhiều người ở Canada sử dụng tín dụng, với tỷ lệ khoảng 96%, tương đương 31,5 triệu người, có đủ điều kiện đã sử dụng ít nhất một sản phẩm để vay tiền như thẻ tín dụng hoặc thế chấp mua ô tô. Điều này đã làm tăng thêm dư nợ của người dùng khoảng 1 tỷ CAD (737.000 USD), tương đương mức tăng 3,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, số lượng người nhập cư mới đến Canada mở tài khoản tín dụng lần đầu tiên đã tăng 46% trong khoảng thời gian một năm (2022-2023), khiến họ chịu gánh nợ khoảng 3,5 tỷ CAD (2,58 tỷ USD).

Ngoài ra, lãi suất cao khiến việc trả nợ trở nên khó khăn. Các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng gia tăng, với thông báo thế chấp trung bình tăng 12% trong năm qua. Kết quả là ngày càng có nhiều người không thể thanh toán các khoản nợ. Hiện Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) đang “mắc kẹt” trong các quyết sách về lãi suất. Giá nhà ở hiện nay cũng khiến mặt bằng lãi suất bị duy trì ở mức cao trong thời gian dài, bởi lạm phát chỗ ở chiếm hơn 30% trong rổ chỉ số giá tiêu dùng tại Canada. Đây cũng là rào cản lớn nhất ngăn cản BOC đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất.

Những diễn biến trên buộc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Canada đứng đầu danh sách các quốc gia có mức nợ hộ gia đình cao, tỷ lệ vay lớn với lãi suất thả nổi có nguy cơ vỡ nợ cao hơn.

Trung bình, người tiêu dùng Canada đang chi tiêu nhiều hơn 21,5% mỗi tháng cho thẻ tín dụng, so với mức trước đại dịch. Giới chuyên gia kinh tế nhận định trong tương lai, lãi suất dự kiến sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn và lạm phát sẽ tiếp tục đè nặng lên vai người tiêu dùng. Khi các khoản thanh toán tối thiểu tiếp tục tăng, nhiều người Canada có thể đối mặt với những khó khăn khi vừa phải trả nợ, vừa phải chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

THANH HẰNG