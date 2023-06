Bảo mật dữ liệu là yếu tố then chốt tạo nên một nền kinh tế số thịnh vượng

Tại Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng 2023 (Vietnam Security Summit 2023), ông Li Hai, Giám đốc An ninh Bảo mật, Ban Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã có bài phát biểu về chủ đề “Bảo mật dữ liệu cho nền kinh tế số thịnh vượng”.

Vietnam Security Summit 2023 là sự kiện thường niên lớn nhất về lĩnh vực an toàn thông tin, do Bộ TT-TT chủ trì và Cục An toàn Thông tin tổ chức vừa được diễn ra tại TPHCM.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số, bên cạnh việc đẩy mạnh sự phát triển và ứng dụng các công nghệ viễn thông, giải pháp khoa học vào đa ngành, đa lĩnh vực, vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin cũng là một yếu tố then chốt để tạo nên một nền kinh tế số thịnh vượng. Đây không chỉ là vấn đề riêng của mỗi doanh nghiệp, mà còn là vấn đề chung của quốc gia”, ông Li Hai nhấn mạnh: “Là thành viên chủ chốt và đối tác tích cực của hàng loạt tổ chức uy tín về an ninh mạng, Huawei sẽ đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, trao đổi và chia sẻ các giải pháp an ninh mạng toàn diện, hỗ trợ cho quá trình chuyển số diễn ra an toàn và hiệu quả nhất.”

Tại hội thảo chuyên đề, ông Li Hai cũng đưa ra khuyến nghị về các chính sách ICT đang được các Chính phủ triển khai. Đặc biệt là Chính phủ định hướng xây dựng các chiến lược dữ liệu và an ninh mạng quốc gia, quy định về lưu trữ dữ liệu, bảo vệ chủ quyền dữ liệu và không gian mạng quốc gia. Theo ông Li Hai, Chính phủ cũng đóng vai trò chủ chốt để đẩy nhanh quá trình đám mây hóa, chuyển đổi số các cơ quan bộ và các hoạt động kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn trong các ngành khác nhau.