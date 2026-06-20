Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với cán bộ, đảng viên và người dân phường Phú Lợi

Sáng 20-6, 1.579 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng đã được chuyển đến tay cán bộ, đảng viên và người dân phường Phú Lợi.

Việc đưa Báo Sài Gòn Giải Phóng về cơ sở được triển khai theo tinh thần Thông tri 02-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Báo Sài Gòn Giải Phóng được giao đến tận tay đảng viên

Phường Phú Lợi đã đăng ký mua 1.579 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng để trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường; các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp tỉnh đang sinh sống trên địa bàn; cán bộ của 22 khu phố; đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Theo địa phương, thời gian tới, sau khi rà soát danh sách, báo sẽ được gửi đến các vị chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Đảng viên, người dân tại phường Phú Lợi đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Nguyễn Đình Kỳ, Bí thư Chi bộ khu phố Phú Hòa 6, cho biết, việc được trang bị Báo Sài Gòn Giải Phóng giúp cán bộ, đảng viên cơ sở có thêm nguồn thông tin chính thống để cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đây còn là tài liệu hữu ích để cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

TÂM TRANG