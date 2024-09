Bắt 2 đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt

Ngày 6-9, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tấn Phi (sinh năm 1980) và Nguyễn Thuỵ Kha (sinh năm 1984, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".