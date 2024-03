Bắt cựu Trưởng phòng TN-MT TP Long Xuyên

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Lê Phong (sinh năm 1963, quê tỉnh Bến Tre), cựu Trưởng phòng TN-MT TP Long Xuyên (An Giang).