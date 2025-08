Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 6-8, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định.