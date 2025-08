Khởi tố nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại dự án Shinhan

Ngày 6-8, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn, xảy ra tại Dự án Khu nhà xưởng Shinhan, phường Long Hương.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà xưởng Shinhan (phường Long Hương) do Công ty TNHH Shinhan Việt Nam làm chủ đầu tư, được cấp phép khai thác đá xây dựng tại khu đất rộng hơn 7ha, độ sâu khai thác tối đa đến cote +6m, công suất 150.000 m³/năm, thời hạn khai thác đến tháng 4-2026. Tuy nhiên, do không có chuyên môn, năm 2022, công ty Shinhan ký hợp đồng hợp tác đầu tư khai thác đá với Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Giao Sơn do Chu Hữu Thái làm Giám đốc.

Hiện trường vụ khai thác trái phép. Ảnh: CA

Đầu năm 2025, khi giấy phép sử dụng vật liệu nổ hết hiệu lực, để có đá bán cho các khách hàng đã đặt cọc trước đó, Chu Hữu Thái, Lưu Thị Hạnh, Nguyễn Trung Hiếu bàn bạc và tiến hành sử dụng xe đục đào 2 hố sâu vượt cote giới hạn cho phép để khai thác khoáng sản là đá tại các vị trí này.

Vụ việc xảy ra tại Dự án Khu nhà xưởng Shinhan. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hơn 7.000m³ đá đã được khai thác vượt mốc cote cho phép; số lượng đá khai thác sai phép này đã được công ty Giao Sơn bán cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TPHCM, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nhận thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, các đối tượng đã sử dụng vật liệu san lấp để lấp, che đậy lại các vị trí khai thác sai phép, tạo dựng lại mặt bằng bằng với độ cote cho phép khai thác. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chu Hữu Thái, Giám đốc Công ty Giao Sơn; Lưu Thị Hạnh, kế toán công ty Giao Sơn và Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Shinhan đã khai nhận hành vi sai phạm.

Đối tượng Chu Hữu Thái. Ảnh: CA

Đối tượng Lưu Thị Hạnh. Ảnh: CA

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: CA

Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Chu Hữu Thái, Lưu Thị Hạnh, Nguyễn Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ theo quy định. Theo Công an TPHCM, việc khai thác khoáng sản sai phép gây ảnh hưởng đến kết cấu vật chất của môi trường tự nhiên, nguy cơ dẫn đến các tác động xấu về môi trường, gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.

THU HOÀI