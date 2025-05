Bắt đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng, Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1997, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1-2025, do cần tiền tiêu xài, Thiện nghĩ ra cách bán hoa trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Thiện đã lập các tài khoản mạng xã hội Facebook tên: Văn Tự Nhà vườn; Vườn Hoa Văn Mão; Hoa Tươi Đà Lạt... đăng các bài viết bán hoa tươi. Khi có khách liên hệ đặt mua hoa, Thiện yêu cầu chuyển trước tiền đặt cọc và phải thanh toán đủ tiền trước một ngày mới giao hoa. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thiện không thực hiện giao hoa mà tiến hành chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của khách. Với hình thức trên, Thiện đã lừa đảo nhiều người trên nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Thiện cùng tang vật

Nhận được tin báo của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra. Qua đó, cơ quan công an xác định, Thiện đã lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Nông thông báo, ai là bị hại của vụ án, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông để được giải quyết.

MAI CƯỜNG