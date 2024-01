Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Tối 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Tuấn Phương (sinh năm 1980, ngụ quận 1) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.