Bất ngờ có thêm nhiều "người lạ" trong VNeID

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông H. (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bức xúc, khi ông mua ĐTDĐ mới, ông đã cài đặt ứng dụng VNeID nhưng không sử dụng được.

Lúc này, ông H. mở ứng dụng VneID trên điện thoại cũ thì thấy bên trong chỉ có ông và cha mình, trong khi gia đình ông có hơn 10 nhân khẩu.

Sau đó, ông H. mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của mẹ mình thì phát hiện có thêm 4 "người lạ" trong nhân khẩu. Trong đó, có một "người lạ" tên Nguyễn Thị Mạnh là "Chủ hộ" trong gia đình ông.

Người dân cho biết, ngoài việc xuất hiện "người lạ", đôi khi, ứng dụng VNeID không thể tích hợp giấy phép lái xe, còn sai sót về thông tin cư trú.

Một bạn đọc ở huyện Bình Chánh cho biết, cuối tháng 7-2023, ông đi máy bay từ TPHCM đến TP Hà Nội. Khi ông dùng VNeID (đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2) để làm thủ tục tại sân bay thì nhân viên sân bay lại yêu cầu ông xuất trình CCCD.

Tương tự, bạn đọc tên A. ở quận 10 cũng phải đưa thêm sổ bảo hiểm sau khi đã đưa CCCD gắn chip để làm thủ tục khám bệnh ở Bệnh viện Quận 10.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, với các sai sót về dữ liệu thông tin thì người dân cần liên hệ với cảnh sát khu vực, công an quận/huyện, TP Thủ Đức (nơi mình cư trú) để yêu cầu chỉnh sửa lại cho đúng. Hiện Công an TPHCM vẫn đang nổ lực làm sạch dữ liệu cho người dân trên địa bàn.