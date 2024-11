Bắt nhiều đối tượng tạt chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ

Nhận tin báo các vụ tạt chất bẩn vào nhà dân, công an đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ nhiều đối tượng, từ nhóm giang hồ, thành phần bất hảo đến nhân viên của một số ngân hàng, tổ chức tín dụng…

Ngày 18-11, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Sơn Tùng (sinh năm 2000, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Thanh Hậu (sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hậu và Tùng (từ trái qua phải) tại công an

Trước đó, ngày 23-10, Công an phường 6 (quận Tân Bình) nhận tin báo của ông C. ở đường Đất Thánh về việc nhà mình bị tạt nhiều chất bẩn. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra.

Ông C. cho biết, ông không nợ nần gì ai, nhưng ngày 18-10 có một nhóm người “lạ” ghé thăm. Nhóm này đòi nợ một khách thuê nhà của ông C. nhưng người này đã trả mặt bằng từ lâu.

Hình ảnh Hậu tạt chất bẩn vào nhà ông C..

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Tùng là 1 trong 2 nghi can nên bắt giữ. Qua làm việc, Tùng khai là nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng, có nhận được hồ sơ về khoản vay lên tới 100 triệu đồng đứng tên của ông P. có địa chỉ nơi nhà ông C..

Tùng nhiều lần tìm gặp P. đòi nợ nhưng không được nên làm tờ rơi có nội dung bôi nhọ danh dự ông P. rồi rải ở gần căn nhà ông C..

Căn nhà của ông C. bị tạt chất bẩn

Rạng sáng 23-10, Tùng chạy xe ra chợ Bà Chiểu mua 1kg máu heo rồi cùng Hậu tới nhà ông C. tạt chất bẩn. Ngoài vụ trên, Tùng khai 3 lần tạt chất bẩn và rải giấy bôi nhọ danh dự từ ngày 22 đến 27-9.

Ngoài ra, ngày 31-10, Công an phường 12 (quận Tân Bình) nhận tin báo của ông L. ở đường Trường Chinh về việc bị nhiều đối tượng dùng sơn, chất bẩn tạt vào nhà. Ông L. cho biết, ông không nợ nần ai nhưng trước đây ông L. có cho bà P.L. (sinh năm 2003, ngụ TP Hà Nội) thuê nhà mở tiệm làm spa.

Qua truy xét, công an đã đưa Võ Văn Hùng (sinh năm 1998, ngụ quận 8), Phan Hoài Hân (sinh năm 2000, ngụ quận 5) về làm việc. Kiểm tra, công an phát hiện cả 2 dương tính chất ma túy.

Tại công an, Hân khai được 1 người quen rủ đi tạt sơn để đòi nợ. Sau đó, Hùng cùng Hân chở tới căn nhà của ông L. tạt chất bẩn và dùng điện thoại quay lại. Tiền công cả 2 chia nhau được 400.000 đồng/người.

Theo Công an TPHCM, thời gian vừa qua, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã đồng loạt triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm trấn áp và xử lý triệt để các hành vi đòi nợ vi phạm pháp luật… Qua đó, công an truy xét, bắt giữ và khởi tố nhiều nhóm đối tượng, từ nhóm giang hồ, thành phần bất hảo đến nhân viên của một số ngân hàng, tổ chức tín dụng dùng thủ đoạn tạt chất bẩn, tung tin hạ nhục người khác.

HOÀNG HIẾU