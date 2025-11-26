Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025: Mưa đỏ thắng lớn

Tối 25-11, lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Dự sự kiện có các đồng chí: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy...

Trước khi công bố các hạng mục giải thưởng, ban tổ chức đã dành phút tưởng niệm đồng bào tử vong trong đợt bão lụt vừa qua; đồng thời kêu gọi các đại biểu, khách mời tham dự chung tay quyên góp, ủng hộ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, đại diện đoàn phim Mưa đỏ, nhận giải Bông sen vàng. Ảnh: BTC

Tiếp đó, tại đêm bế mạc, bộ phim Mưa đỏ đã được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất - Bông sen vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Mưa đỏ cũng có một đêm thắng lớn khi mang về thêm 4 giải thưởng ở các hạng mục: Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Ở hạng mục này, ban tổ chức cũng trao Bông sen bạc cho 3 bộ phim: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Chị dâu và Tử chiến trên không. Ngoài ra, Giải thưởng của ban giám khảo cũng đã được trao cho các phim: Mai, Mang mẹ đi bỏ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Bông sen vàng ở các hạng mục phim dự thi khác cũng lần lượt được trao cho: Tỉnh thức và hóa giải và Người giữ hồn di sản (Phim tài liệu), Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng (Phim khoa học) và Dế Mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội và Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu (Phim hoạt hình). Phim Quỷ cẩu nhận giải "Phim Việt Nam được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn trong chương trình phim toàn cảnh.

Ở các hạng mục cá nhân, đạo diễn Hàm Trần nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim Tử chiến trên không); Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ) và Phương Anh Đào (Mai) nhận giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Bảo Định (Tử chiến trên không) và Phương Nam (Mưa đỏ) nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong khi Hồng Đào (Mai) nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong khi đó nhóm biên kịch phim Chị dâu nhận giải Tác giả kịch bản xuất sắc và đạo diễn Thu Trang nhận giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải Quay phim xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc cho Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 năm 2027 đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025” cho công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và Công ty CP phim Thiên Ngân, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam cho TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.

Trong khi đó, bằng khen của UBND TPHCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TPHCM tham gia LHP Việt Nam 2025 thuộc về Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ngoài ra, giải thưởng dành cho Tác phẩm truyền cảm hứng đã vinh danh bộ phim hoạt hình Sự tích hoa trạng nguyên.

