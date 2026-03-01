Ca sĩ - diễn viên Lamoon Diễm Hằng: Nỗ lực với sắc màu riêng

Kết lại năm 2025, ca sĩ - diễn viên Lamoon Diễm Hằng (ảnh) vượt qua nhiều tên tuổi như Thiều Bảo Trâm, Văn Mai Hương, Erik, nhóm MAYDAYs để trở thành chủ nhân chiếc cúp “Nghệ sĩ âm nhạc của năm” tại TikTok Awards Việt Nam 2025. Trước đó, Lamoon Diễm Hằng gây chú ý khi góp mặt trong danh sách Best5 chương trình Em xinh say hi cùng các nghệ sĩ nổi bật như Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Orange, LyHan. Bên cạnh đó, cô cũng “ẵm” giải “Gương mặt triển vọng” tại hạng mục Điện ảnh của Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025. Bên cạnh âm nhạc, Lamoon Diễm Hằng còn ghi dấu ấn nổi bật trong phim ảnh khi xuất hiện trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với vai diễn Út Khờ. Nói về những thành công trong năm 2025, Lamoon Diễm Hằng chia sẻ, đây đều là những cột mốc đáng nhớ, là động lực để tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Không dừng ở đóng phim, tham gia các chương trình âm nhạc, Lamoon Diễm Hằng còn phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc: album mang tên Là Moon, gồm 12 ca khúc do cô tự sáng tác. Đây cũng chính là lời khẳng định cá tính âm nhạc của cô: hiện đại, giàu tính thử nghiệm, tinh thần sẵn sàng trải nghiệm, khám phá đa dạng màu sắc. Sản phẩm cùng các màn trình diễn cho thấy sự nghiêm túc, cầu toàn và khát khao thử nghiệm của cô. Mặc dù album chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của số đông khán giả, Lamoon Diễm Hằng vẫn lắng nghe, tích cực học hỏi để nỗ lực xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng. Dù trong sản phẩm mới, Lamoon Diễm Hằng đưa vào những yếu tố thu nhận được từ quá trình học hỏi và đổi mới trong sáng tạo, nhưng khán giả vẫn sẽ thấy một Lamoon Diễm Hằng luôn gắn bó với nhạc ngũ cung hòa quyện trong nhạc điện tử.

Là gương mặt trẻ, vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, song Lamoon Diễm Hằng cho thấy tiềm năng, sự biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách âm nhạc, sự trưởng thành và nghiêm túc trong hành trình nghệ thuật. Với tinh thần cầu tiến và sự ủng hộ từ khán giả, con đường phía trước của nữ nghệ sĩ trẻ hứa hẹn còn nhiều điều đáng mong chờ.

Lamoon Diễm Hằng tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003 tại Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Lamoon Diễm Hằng từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Á khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (năm 2021) chuyên ngành diễn viên, là vocalist tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Cô cũng từng lọt tốp 6 Vietnam Idol 2023, nhận được đánh giá tích cực từ giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn.

TIỂU TÂN