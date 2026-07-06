Bé trai 23 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Cà Mau

Chiều 6-7, ông Trần Thành Hon, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cho biết, UBND xã đã phát thông báo đến toàn thể nhân dân về việc tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai bị bỏ rơi đang được gia đình ông L.M.H. chăm sóc, sức khoẻ ổn định. Ảnh: CHÂU PHA

Thông báo đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé thì liên hệ UBND xã Vĩnh Lộc để làm thủ tục đón cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 3-7, gia đình ông L.M.H., ngụ ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, phát hiện trước cổng nhà có một bé trai cùng một giỏ đồ, không có người thân bên cạnh.

Bé trai khoảng 23 ngày tuổi, nặng khoảng 3,9kg. Thời điểm được phát hiện, cháu không có giấy chứng sinh hoặc bất cứ thông tin tùy thân nào kèm theo.

Kiểm tra giỏ đồ, gia đình phát hiện một số vật dụng của trẻ sơ sinh như quần áo, tã, sữa và một lá thư viết tay với nội dung: “Em nhờ anh chị nuôi dùm, bé sinh ngày 10-6-2026, thành thật biết ơn”.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đến trình báo Công an xã Vĩnh Lộc. Công an xã lập biên bản sự việc, có sự chứng kiến của gia đình người phát hiện cháu bé cùng các đơn vị liên quan.

Tại thời điểm lập biên bản, Công an xã Vĩnh Lộc tạm thời giao cháu bé cho gia đình người phát hiện sự việc chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ cơ quan chức năng tìm thân nhân và xử lý theo quy định.

TẤN THÁI