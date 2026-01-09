Berlin (Đức) có bến tàu điện mang tên Đồng Xuân

Báo Tagesspiegel đưa tin, chính quyền Berlin và quận Lichtenberg đã quyết định đổi tên bến tàu điện trước cửa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân của người Việt Nam thành bến “Dong Xuan”.

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân của người Việt Nam tại Đức. Ảnh: DPA/ PAUL ZINKEN

Theo đó, từ ngày 8-1, tên bến Dong Xuan chính thức xuất hiện trên các hệ thống chỉ dẫn tuyến đường, điểm dừng và tra cứu lộ trình của mạng lưới tàu điện Berlin. Bến tàu mang tên Trung tâm Thương mại Đồng Xuân – khu thương mại lớn và nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại Đức.

Quyết định này là kết quả của quá trình vận động kiên trì, lâu dài của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng cộng đồng người Việt tại Berlin với chính quyền quận Lichtenberg.

Việc đổi tên bến tàu điện kéo theo nhiều chi phí cho công ty vận tải công cộng do phải cập nhật toàn bộ hệ thống bản đồ, định vị và tra cứu lộ trình. Bên cạnh đó, theo quy định của ngành giao thông công cộng Berlin, các bến tàu thường không được đặt tên mang tính thương mại. Do vậy, việc bến tàu điện trước cửa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân được đổi tên là một trường hợp đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền sở tại đối với những giá trị văn hóa – cộng đồng mà trung tâm này mang lại.

Quyết định trên cũng là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập thành công và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong đời sống kinh tế – xã hội tại nước Đức.

PHƯƠNG NAM