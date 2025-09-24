Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vui mừng nhận thấy sau nửa thế kỷ và gần 15 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2011, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Về kinh tế, Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương đạt trên 6,6 tỷ USD. Đức hiện có hơn 530 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam; đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án đào tạo nghề và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được đo bằng những con số hay những bản hiệp định, mà còn thể hiện qua mối liên kết mật thiết giữa văn hóa và nhân dân hai nước. Trong nửa thế kỷ qua, Đức là nơi đào tạo hàng vạn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và lưu học sinh Việt Nam, là “ngôi nhà thứ hai” của cộng đồng hơn 200.000 người Việt.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh chính sự đồng điệu về văn hóa, tinh thần và con người đã trở thành chất keo gắn kết, làm cho mối quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng phát triển thêm sâu sắc, đa dạng và giàu tính nhân văn.

Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM Andrea Maria Sühl phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Riêng với TPHCM, thành phố đặc biệt trân trọng mối quan hệ với các địa phương của Đức, như thành phố Leipzig đã gắn bó cùng TPHCM suốt 10 năm qua. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định trên nền móng vững chắc đã được gầy dựng, TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trong khi đó, bà Andrea Maria Sühl, Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM, nhận định quan hệ hợp tác kinh tế giữa Đức và Việt Nam đang tiến triển tốt đẹp. Hiệp hội doanh nghiệp Đức (GBA) tại Việt Nam hiện đã có hơn 500 hội viên. Khi các điều kiện về đầu tư tại Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp Đức sẽ quyết định đầu tư và hoạt động tại đây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM Andrea Maria Sühl. Ảnh: XUÂN KHU

Ngoài kinh tế, Đức và Việt Nam cũng đang cũng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế. Các hoạt động trao đổi văn hóa như biểu diễn ca nhạc, triển lãm, liên hoan phim cũng góp phần vào việc truyền bá văn hóa của Việt Nam ở Đức và văn hóa Đức ở Việt Nam. Rất nhiều người trẻ Việt Nam đã lựa chọn con đường học tập tại Đức. Họ cùng với cộng đồng người Việt tại Đức và cộng đồng người Đức tại Việt Nam là những cầu nối then chốt giữa hai quốc gia.

Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM tin tưởng nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Đức - Việt Nam nói chung, các địa phương Đức và TPHCM nói riêng đang mở ra như đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, hợp tác phát triển đô thị và giao thông bền vững, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh…

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN KHU

Bà Andrea Maria Sühl cho rằng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là một sự khởi đầu hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

