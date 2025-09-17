Pháp luật

Bị lừa làm việc online, một phụ nữ mất hơn 1,4 tỷ đồng

SGGPO

Người phụ nữ tin tưởng làm việc online tại nhà để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada, nhưng bị nhóm lừa đảo mạng "cuỗm" mất hơn 1,4 tỷ đồng.

z7021701381185_0f0ab0d6b4635614220ad93809be1b92.jpg
Tìm việc làm online được cảnh báo nhiều rủi ro, nhưng vẫn có người "sập bẫy". Ảnh minh họa

Ngày 17-9, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận và chuyển đơn trình báo của bà N.T.R. (sinh năm 1989, trú tại phường Quy Nhơn Nam) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo trình bày của bà R., ngày 12-3-2025, bà nhận được lời mời tham gia làm cộng tác viên online tại nhà, với nhiệm vụ đặt hàng, thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada. Các đối tượng cam kết, quá trình làm việc, bà R. sẽ được hoàn vốn và trả hoa hồng hàng ngày.

Do tin tưởng lời mời và cho rằng công việc đơn giản, lại có thu nhập, bà R. làm theo hướng dẫn, nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của các đối tượng.

bà R. đã có 46 lần chuyển khoản 1,411 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ mua hàng, tăng tương tác trên sàn Lazada. Tuy nhiên, khi có nhu cầu rút tiền gốc và hoa hồng, bà không được giải quyết nên đã đến cơ quan công an trình báo.

NGỌC OAI

