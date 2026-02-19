Bị nhắc vì đậu ô tô chắn đường, người đàn ông thách thức "phạt 100 triệu cũng được"

Khi được đề nghị di chuyển phương tiện để không gây cản trở giao thông trong ngõ nhỏ, người đàn ông không hợp tác, thách thức và "khoe" có nhiều xe. Sự việc xảy ra tại Hà Tĩnh, đang khiến dư luận xôn xao.

Ô tô 38A-61.xxx. đậu chiếm gần hết lối đi. Ảnh: Cắt từ video

Trưa 19-2, ông Nguyễn Đình Diệu, Chủ tịch UBND phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc người đàn ông đậu ô tô gây cản trở giao thông trong ngõ nhỏ trên địa bàn, địa phương đã đề nghị Công an phường trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý.

Trước đó, ngày 18-2 (mùng 2 Tết), trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đoạn video, nội dung ghi lại hình ảnh anh P.A.T. (quê tỉnh Hà Tĩnh) đi chúc tết đầu xuân bằng ô tô màu đen. Khi di chuyển đến ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây là xã Thạch Trung) thì gặp một ô tô màu trắng mang BKS 38A-61.xxx đậu chiếm gần hết lối đi nên anh T. không thể tiếp tục di chuyển về phía trước.

Ô tô màu trắng mang BKS 38A-25.xxx đậu phía sau, khiến ô tô màu đen không thể lùi

Theo phản ánh ban đầu, lúc đó, anh T. đã xuống xe, tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy. Sau đó, có một người đàn ông xuất hiện và nhận là chủ ô tô 38A-61.xxx.

Lúc này, anh T. đề nghị người đàn ông di chuyển phương tiện gọn vào lề để các phương tiện khác có thể đi qua. Tuy nhiên, người đàn ông không những không hợp tác mà còn điều thêm một ô tô màu trắng khác mang BKS 38A-25.xxx đến đậu chắn ở phía sau, khiến ô tô của anh T. bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hay lùi.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video clip

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông nói rằng nhà mình có nhiều xe, thích thì đậu đến tối, đến mai cũng được. Người này còn thách thức: “Giờ phạt 100 triệu, anh cũng thích, phạt mấy cũng được”, đồng thời "khoe" quen biết nhiều lực lượng chức năng địa phương.

Sự việc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Sau đó, anh T. buộc phải trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi Công an phường Trần Phú đến hiện trường vận động, đầu giờ chiều cùng ngày, người đàn ông mới chịu di chuyển phương tiện để đảm bảo giao thông thông suốt.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video clip

Hình ảnh, video đăng tải trên Facebook thu hút rất nhiều người quan tâm, hầu hết đều thể hiện bức xúc khi chủ xe đậu xe gây cản trở giao thông và còn thách thức rất đáng chê trách.

DƯƠNG QUANG