Hơn 8.300 “ngựa vàng” chào đời trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 19-2 (tức mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Bộ Y tế cho biết, từ đầu kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tới nay, tại các cơ sở y tế trong cả nước đã có hơn 8.300 trẻ sơ sinh chào đời.

Theo Bộ Y tế, chỉ tính riêng ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026) đã có 2.011 “ngựa vàng” chào đời tại các cơ sở y tế; từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ, cả nước có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường, mổ đẻ tại các cơ sở y tế.

635133264_1224862396460086_3724874689239396075_n.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi, chúc mừng một bé sơ sinh chào đời đầu năm Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
634636459_1223783446567981_5380591014961398811_n.jpg
Từ đầu kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ tới nay đã có hơn 8.300 trẻ sơ sinh ra đời tại các cơ sở y tế trong cả nước

Cùng với đó, trong những ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 đã có 267 trường hợp phải nhập viện khám, cấp cứu nghi do pháo nổ và pháo hoa. Trong đó, riêng ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ là 34 trường hợp. Đồng thời, các bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật hơn 2.200 ca, trong đó có 407 ca cấp cứu.

Đặc biệt, chỉ trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, các bệnh viện trong toàn quốc đã tiếp nhận khám, cấp cứu hơn 2.800 trường hợp nghi liên quan tới tai nạn giao thông, trong đó có 1.189 phải nhập viện điều trị nội trú.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn đang được kiểm soát tốt, cả nước chỉ ghi nhận 144 ca mắc sốt xuất huyết, 134 ca chân tay miệng và 14 ca mắc sởi nhưng đều không ghi nhận ca tử vong nào. Các dịch bệnh khác như: bạch hầu, liên cầu lợn không có trường hợp mắc.

